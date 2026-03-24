ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не связывайтесь с ними". Руководитель Дворца "Украина" резко высказался о Павлике и его жене

15:48 24.03.2026 Вт
2 мин
После скандала за кулисами организатор назвал семью артиста провокаторами
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не связывайтесь с ними". Руководитель Дворца "Украина" резко высказался о Павлике и его жене

Скандал за кулисами концерта Виктора Павлика в Национальном дворце искусств "Украина" набирает обороты. На этот раз высказался участник событий и руководитель заведения Сергей Перман.

Как сообщает РБК-Украина, продюсер сделал жесткое заявление в Facebook.

Что известно о скандале с концертом Павлика

Дворец "Украина" выступил инициатором и организатором концерта Виктора Павлика, но во время действа менеджер и жена артиста столкнулась с психологическим давлением и унижением.

Сам Павлик заявил о создании неприемлемых условий для работы. Его концерт внезапно остановили. Причиной стало якобы "ужасное" пение. Артисту хотели уколоть адреналин, с чем жена не согласилась.

Впоследствии у себя в сториз Репяхова показала часть общения с директором заведения и оргнизатором Сергеем Перманом. На видео можно услышать, как он грубо высказывается в ее адрес, в частности во время паузы в концерте.

"Я трижды снижал цены на билеты, чтобы их продать. Вы меня довели! Вы глупый человек, лезете куда вам не надо. Вы не директор, вы ноль", - сказал он.

На другой записи слышно, как Сергей называет Екатерину непрофессиональной и угрожает вывести её из заведения.

Что сказал Перман о семье Павлика

На фоне обнародованных записей он назвал супругов профессиональными провокаторами и призвал с ними не связываться.

"Это семья профессиональных провокаторов, умоляю не связывайтесь с ними! Нам нужно запускать следующие проекты, а вся команда без сил и желания что-либо делать", - отметил Сергей.

Отдельно он прокомментировал позицию Виктора Франковича, который встал на сторону жены и выразил ее поддержку.

"Мне хочется ответить человеку, когда-то хорошему человеку, который превратился в тряпку для пола. Но у меня нет слов, закончились пару дней назад", - сказал он.

По мнению Пермана, Павлик потерял мужскую волю, совесть и стыд.

"И добавлю, что я никогда не сталкивался с таким невозможным непрофессионализмом и полным отсутствием мужской воли, совести и стыда. Я не могу понять, что он жертва или чудовище? Просто отвратительно", - заявил Перман.

&quot;Не связывайтесь с ними&quot;. Руководитель Дворца &quot;Украина&quot; резко высказался о Павлике и его женеЧто сказал Перман о семье Павлика (скриншот)

Еще больше интересного:

Светлицкая ошеломила заявлением о бывшем: "Я не знаю, что делать

Елена Тополя сделала новое заявление о разоблачении своих шантажистов

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Виктор Павлик Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти