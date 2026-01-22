ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Бокс, стрельба и строгая диета: как звезда радио Юлия Карпова готовит себя к службе в ВСУ

Четверг 22 января 2026 18:20
UA EN RU
Бокс, стрельба и строгая диета: как звезда радио Юлия Карпова готовит себя к службе в ВСУ Юлия Карпова готова мобилизоваться (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Популярная радиоведущая Юлия Карпова откровенно высказалась о возможности мобилизации женщин и рассказала, как физически готовится к вероятной службе в ВСУ.

Своими мыслями относительно собственной готовности взять в руки оружие она поделилась в интервью РБК-Украина.

Юлия Карпова готова к мобилизации женщин

Ведущая убеждена, что украинцам стоит трезво смотреть на реальность, а не поддаваться вражеским ИПСО. По ее мнению, если бы ротации происходили вовремя, военные не были бы настолько истощенными.

Карпова не исключает, что со временем защищать страну придется и женщинам.

"Я понимаю прекрасно, что в какой-то момент может прийти очередь и к женщинам. Окей. Значит так и будет", - заявила она, добавив, что полностью приняла этот факт.

Юлия уже сейчас активно работает над приобретением новых навыков и улучшением физической формы. В частности, занимается боксом, чтобы в ближнем бою иметь возможность дать отпор врагу, и уже неплохо стреляет.

Также Карпова сбросила почти 40 килограммов, чтобы организм мог выдержать вес бронежилета. А еще добавляет: мало ест, что будет полезно в условиях дефицита ресурсов на фронте.

Вспоминая начало полномасштабного вторжения, Юлия призывает не игнорировать угрозы. Она признает, что тогда война казалась чем-то невозможным, но реальность оказалась значительно жестче.

"Я смотрю на это трезво... В то время у нас уже стояли россияне на границе. Я думала: как в реальном мире может начаться война? Это очень просто, так же как в свое время забрали Крым и Донбасс", - заключает ведущая.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов