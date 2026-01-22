Бокс, стрельба и строгая диета: как звезда радио Юлия Карпова готовит себя к службе в ВСУ
Популярная радиоведущая Юлия Карпова откровенно высказалась о возможности мобилизации женщин и рассказала, как физически готовится к вероятной службе в ВСУ.
Своими мыслями относительно собственной готовности взять в руки оружие она поделилась в интервью РБК-Украина.
Юлия Карпова готова к мобилизации женщин
Ведущая убеждена, что украинцам стоит трезво смотреть на реальность, а не поддаваться вражеским ИПСО. По ее мнению, если бы ротации происходили вовремя, военные не были бы настолько истощенными.
Карпова не исключает, что со временем защищать страну придется и женщинам.
"Я понимаю прекрасно, что в какой-то момент может прийти очередь и к женщинам. Окей. Значит так и будет", - заявила она, добавив, что полностью приняла этот факт.
Юлия уже сейчас активно работает над приобретением новых навыков и улучшением физической формы. В частности, занимается боксом, чтобы в ближнем бою иметь возможность дать отпор врагу, и уже неплохо стреляет.
Также Карпова сбросила почти 40 килограммов, чтобы организм мог выдержать вес бронежилета. А еще добавляет: мало ест, что будет полезно в условиях дефицита ресурсов на фронте.
Вспоминая начало полномасштабного вторжения, Юлия призывает не игнорировать угрозы. Она признает, что тогда война казалась чем-то невозможным, но реальность оказалась значительно жестче.
"Я смотрю на это трезво... В то время у нас уже стояли россияне на границе. Я думала: как в реальном мире может начаться война? Это очень просто, так же как в свое время забрали Крым и Донбасс", - заключает ведущая.
