50-летний Назар Заднепровский честно сказал, почему его списали с воинского учета

Среда 21 января 2026 15:45
UA EN RU
50-летний Назар Заднепровский честно сказал, почему его списали с воинского учета Назар Заднепровский (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер театра, кино и дубляжа Назар Заднепровский рассказал, что не подлежит мобилизации из-за проблем со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста "Суспільному Культура".

Артист признался, что имеет официальный статус непригодного к военной службе.

Причиной стала болезнь, с которой он живет уже почти 20 лет - сахарный диабет.

50-летний актер объяснил, что диагноз является серьезным основанием для освобождения от службы, хотя в Украине были и случаи мобилизации людей с подобными проблемами.

Заднепровский добавил, что практически все это время вынужден регулярно делать инъекции инсулина (хотя в некоторых случаях диабет можно контролировать таблетками). Именно из-за этого заболевания его и сняли с воинского учета.

Актер также поделился, что осложнения дали о себе знать еще в начале болезни.

50-летний Назар Заднепровский честно сказал, почему его списали с воинского учетаНазар Заднепровский (фото: instagram.com/nazarzadneprovskii)

Он вспомнил ситуацию, когда из-за опасного уровня сахара оказался в реанимации Центрального военного госпиталя - тогда врачи буквально боролись за его жизнь.

По словам Заднепровского, в тот период он сильно похудел и был в очень тяжелом состоянии.

Он отметил, что тогда его морально поддерживал Богдан Ступка, который параллельно проходил лечение в больнице "Феофания".

Отдельно звезда "Скаженого весілля" вспомнил, как в 2017 году ему снова пришлось идти в военкомат из-за того, что часть архивных документов была потеряна.

Несмотря на наличие статуса непригодного, его обязали повторно пройти ВВК.

50-летний Назар Заднепровский честно сказал, почему его списали с воинского учетаНазар Заднепровский (скриншот)

Актер отметил, что прямо во время медосмотра проверял уровень глюкозы и вводил инсулин.

"Меня вызывают в военкомат и говорят - проходите комиссию. А я говорю, что меня же списали, у меня сахарный диабет. В ответ: "У нас нет документов на вас. Проходите комиссию". Я прошел снова комиссию, при них мерил сахар, колол инсулин. Меня в 2017-м просто списали", - отметил актер.

В конце Заднепровский добавил, что сейчас имеет полный пакет документов, подтверждающих его непригодность к службе.

Также соответствующие данные указаны и в приложении "Резерв+" - там указано, что он снят с воинского учета.

Назар Задніпровський Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине Актеры
