"Слава Украине". Принц Гарри растрогал обращением в годовщину полномасштабной войны (видео)

В четвертую годовщину великой войны принц Гарри обратился к украинцам с важным посланием. Он выразил восхищение несокрушимым духом нашего народа и в очередной раз напомнил, что поддерживает Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram Superhumans.

Что сказал принц Гарри украинцам

В своем обращении он вспомнил визиты во Львов и Киев по приглашению Центра Superhumans и отметил масштабы испытаний, с которыми сталкивается страна.

"Каждый раз я был глубоко тронут мужеством, достоинством и несокрушимым духом украинского народа. Даже посреди войны, которая ежедневно уносит жизни мирных жителей и военнослужащих, жизнь продолжается", - сказал принц.

"Я увидел эту силу в центре Superhumans в апреле, в решимости тех, кто восстанавливает свои тела и свое будущее. Я увидел ее в стойкости и гордости ветеранов Invictus Games, с которыми встретился в Ванкувере. И я увидел ее в глазах украинцев в Киеве - глазах, которые несут боль и непоколебимую надежду", - добавил он.

Гарри отметил, что украинцы стали невероятным примером для мира.

"Вы показали, как выглядит настоящая стойкость. Напомнили нам всем, что свобода и независимость никогда не бывают гарантированными. Их нужно защищать и защищать, когда это необходимо", - отметил он.

Обращаясь к тем, кто на передовой и в тылу, Гарри призвал оставаться сильными, отважными и сохранять надежду. Он также напомнил, что мир на стороне Украины.

"Ваша сила вдохновляет мир, ваша отвага объединяет нас, а надежда освещает путь вперед. Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит рядом с вами. И мы ежедневно учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными. Оставайтесь отважными. Сохраняйте надежду. Слава Украине", - добавил он.



Что известно о визитах принца Гарри в Украину

Принц Гарри был в Украине дважды за время полномасштабной войны. Сначала он поразил неанонсированным появлением во Львове в апреле 2025 года, побывав в клинике, где оказывают помощь раненым военным.

Уже 12 сентября он прибыл в Киев, где посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, встретился с ветеранами, побывал возле разрушенного в результате российской атаки жилого дома и почтил память павших воинов у мемориала на Майдане Независимости.