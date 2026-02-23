Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортит
Кейт Миддлтон появилась на BAFTA 2026 в роскошном образе, который сразу привлек внимание фотографов и зрителей. Особенно выделялась ее прическа - крупные, гладкие волны выглядели дорого и естественно. И хотя создать такую укладку возможно, одна ошибка испортит весь эффект.
Как повторить волны Кейт Миддлтон и какую ошибку допускают 90% женщин
Волны, с которыми Кейт Миддлтон вышла на BAFTA 2026, - это пример "дорогой" укладки, которая выглядит объемно, гладко и естественно. На самом деле повторить ее не так сложно, но большинство женщин совершают одну критическую ошибку, которая испортит весь результат.
Главная ошибка - начинать накручивать прядь слишком близко к корню.
Когда плойку ставят у самой головы, возникает залом и резкий "излом" волны. Верхняя часть становится ломаной, тяжелой и визуально дешево выглядит. Укладка перестает быть гладкой и "королевской", а приобретает эффект слишком тугих локонов, которые старят.
У Кейт волны созданы совершенно иначе - и именно это делает их такими дорогими.
Как повторить укладку Кейт: пошаговая инструкция
1. Подготовка волос
На вымытые подсушенные волосы нанесите термозащиту и легкий крем для гладкости.
Объем у корня делается феном и брашингом, а не плойкой - это ключ.
2. Всегда разделяйте волосы на крупные секции
Тонкие пряди создают мелкую "дискотечную" волну.
Кейт имеет крупные, роскошные волны - поэтому секции широкие, около 4-5 см.
3. Накручивать нужно не с корня
Это основа ее прически.
Плойку ставят ниже висков, оставляя верхнюю часть гладкой.
Прядь обкручивается вокруг большой плойки или стайлера, но без подъема корня.
4. Держите плойку вертикально
Это дает мягкую волну и плавный изгиб, а не четкий "бублик".
5. Дайте волнам "отлежаться"
После снятия с плойки не трогайте волосы 5-7 минут.
Когда волна остынет, только тогда расчесывайте расческой с редкими зубцами.
6. Мягкие кончики
Кончики у Кейт почти прямые - это выглядит современно и дорого.
Не подкручивайте их, просто слегка подтяните брашингом или оставьте естественными.
7. Закрепление
Используйте легкий лак или крем для текстуры.
Никакого жесткого фиксатора - он "убивает" объем и движение волны.
Почему ошибка с корнями так критична
Если накрутить прядь слишком высоко:
- волна станет короче и "ломкой"
- объем уйдет вниз
- волосы потеряют блеск
- укладка будет иметь эффект "пережженного локона"
- лицо визуально утяжелится.
У Кейт волна начинается плавно, под собственным весом - именно это создает тот самый эффект дорогой, королевской укладки.
