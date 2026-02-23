ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортит

Понедельник 23 февраля 2026 15:27
UA EN RU
Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортит Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Миддлтон появилась на BAFTA 2026 в роскошном образе, который сразу привлек внимание фотографов и зрителей. Особенно выделялась ее прическа - крупные, гладкие волны выглядели дорого и естественно. И хотя создать такую укладку возможно, одна ошибка испортит весь эффект.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Эти серьги делают "луки" Кейт Миддлтон безупречными

Как повторить волны Кейт Миддлтон и какую ошибку допускают 90% женщин

Волны, с которыми Кейт Миддлтон вышла на BAFTA 2026, - это пример "дорогой" укладки, которая выглядит объемно, гладко и естественно. На самом деле повторить ее не так сложно, но большинство женщин совершают одну критическую ошибку, которая испортит весь результат.

Главная ошибка - начинать накручивать прядь слишком близко к корню.

Когда плойку ставят у самой головы, возникает залом и резкий "излом" волны. Верхняя часть становится ломаной, тяжелой и визуально дешево выглядит. Укладка перестает быть гладкой и "королевской", а приобретает эффект слишком тугих локонов, которые старят.

У Кейт волны созданы совершенно иначе - и именно это делает их такими дорогими.

Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортитКейт Миддлтон и принц Уильям на BAFTA 2026 в Лондоне (фото: Getty Images)

Как повторить укладку Кейт: пошаговая инструкция

1. Подготовка волос

На вымытые подсушенные волосы нанесите термозащиту и легкий крем для гладкости.

Объем у корня делается феном и брашингом, а не плойкой - это ключ.

2. Всегда разделяйте волосы на крупные секции

Тонкие пряди создают мелкую "дискотечную" волну.

Кейт имеет крупные, роскошные волны - поэтому секции широкие, около 4-5 см.

3. Накручивать нужно не с корня

Это основа ее прически.

Плойку ставят ниже висков, оставляя верхнюю часть гладкой.

Прядь обкручивается вокруг большой плойки или стайлера, но без подъема корня.

Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортитКак сделать прическу как у Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

4. Держите плойку вертикально

Это дает мягкую волну и плавный изгиб, а не четкий "бублик".

5. Дайте волнам "отлежаться"

После снятия с плойки не трогайте волосы 5-7 минут.

Когда волна остынет, только тогда расчесывайте расческой с редкими зубцами.

6. Мягкие кончики

Кончики у Кейт почти прямые - это выглядит современно и дорого.

Не подкручивайте их, просто слегка подтяните брашингом или оставьте естественными.

7. Закрепление

Используйте легкий лак или крем для текстуры.

Никакого жесткого фиксатора - он "убивает" объем и движение волны.

Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортитКак сделать прическу как у Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Почему ошибка с корнями так критична

Если накрутить прядь слишком высоко:

  • волна станет короче и "ломкой"
  • объем уйдет вниз
  • волосы потеряют блеск
  • укладка будет иметь эффект "пережженного локона"
  • лицо визуально утяжелится.

У Кейт волна начинается плавно, под собственным весом - именно это создает тот самый эффект дорогой, королевской укладки.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти