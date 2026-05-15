ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Полное возвращение: Россию и Беларусь восстановили в правах в мировой борьбе

13:06 15.05.2026 Пт
2 мин
Организация UWW разрешила атлетам стран-агрессоров выступать под своими флагами и гимнами во всех возрастных категориях
aimg Андрей Костенко
Полное возвращение: Россию и Беларусь восстановили в правах в мировой борьбе Международная федерация борьбы сняла все санкции с России и Беларуси (фото: UWW)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение о полном снятии ограничений с представителей России и Беларуси. Отныне борцы этих стран допущены к международным стартам без каких-либо лимитов, включая использование национальной символики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: Цензура или регламент? WTA ответила на обвинения украинки в давлении из-за войны

Конец "нейтральности": что изменили правила

Согласно обновленному регламенту UWW, представители РФ и РБ возвращаются к полноценному участию в соревнованиях. Основные изменения включают:

  • Национальная символика: спортсменам разрешено использовать флаги и аббревиатуры "RUS" и "BLR" на экипировке.
  • Гимн: во время церемоний награждения за золотые медали (как в личном, так и в командном зачетах) будут звучать национальные гимны обеих стран.
  • Все уровни: разрешение касается всех возрастных групп, включая взрослую категорию (ранее послабления действовали только для молодежи до 23 лет).
  • Командный зачет: отменен запрет на участие сборных как целостных команд в международных турнирах.

Хронология снятия санкций

Отстранение россиян продолжалось с марта 2022 года по апрель 2023-го, после чего они получили право выступать как "нейтральные" атлеты. Постепенное смягчение критериев началось в сентябре 2024 года, а уже в январе 2026-го организация одобрила использование флагов для молодежной группы U-23. Нынешнее решение окончательно реабилитирует страны-агрессоры в рамках федерации.

Стоит отметить, что подобные шаги уже сделали федерации самбо, дзюдо, тхэквондо и водных видов спорта. В то же время в шахматах, фехтовании и волейболе санкции пока сняты только на уровне юношеских соревнований.

Также в мае МОК порекомендовал снять с Беларуси все ограничения в спорте.

Ранее мы писали, что World Boxing обнародовала условия допуска россиян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата