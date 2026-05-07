ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Возвращение флага и гимна: МОК определились с судьбой Беларуси и РФ на международной арене

18:43 07.05.2026 Чт
2 мин
Международный олимпийский комитет пересмотрел условия участия представителей стран-агрессоров в большом спорте
aimg Андрей Костенко
Возвращение флага и гимна: МОК определились с судьбой Беларуси и РФ на международной арене МОК вернул Белоуси флаг и гимн (фото: olympics.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Исполнительный комитет МОК на заседании в четверг, 7 мая, разрешил белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с государственной символикой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: WTA прикрывает россиян: украинская теннисистка заявила о жесткой цензуре и давлении

Конец "нейтральности" для Беларуси

Главной новостью заседания стала смена вектора в отношении белорусских спортсменов. МОК официально рекомендовал международным федерациям снять ограничения на использование национальной символики. Это означает, что белорусы смогут возвращаться на мировые арены под собственным государственным флагом, а в случае их побед снова будет звучать национальный гимн.

Фактически организация предлагает отказаться от статуса "нейтральных атлетов" (AIN) для представителей Беларуси, возвращая им право полноценного участия в олимпийском движении.

Россия - пока без изменений

Для российских атлетов ситуация остается неизменной. МОК оставил в силе запрет на любую атрибутику РФ (флаг, гимн, цвета). Россияне и в дальнейшем смогут выступать только как индивидуальные нейтральные спортсмены без всякой привязки к своей стране.

Такая непреклонность комитета обусловлена двумя ключевыми факторами. Во-первых, отсутствием шагов со стороны РФ к прекращению агрессии.

Кроме того, последние данные Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказались ошеломляющими. Расследование подтвердило употребление запрещенных препаратов более 300 российскими атлетами, что окончательно лишило РФ шансов на смягчение санкционного режима.

Реакция Украины

Украинская сторона отреагировала на решение МОК молниеносно и крайне жестко. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный назвал такой шаг "откровенно слабой позицией", которая игнорирует реалии войны.

"Мы не можем разделять санкции на "политические" и "спортивные". Не бывает так, что утром государство-сателлит помогает убивать наших людей, а вечером его атлеты поднимают свой флаг. Это абсурд", - подчеркнул Бедный в комментарии изданию "Чемпион".

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины также выразил официальный протест, отметив, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для ударов по украинским городам и логистики армии РФ. В ведомстве подчеркнули, что никаких гуманитарных оснований для такого "подарка" белорусам не существует.

Ранее мы рассказали, как возвращают россиян и дисквалифицируют Украину в водном поло.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта