Повне повернення: Росію та Білорусь відновили в правах у світовій боротьбі

Об'єднаний світ боротьби (UWW) ухвалив рішення про повне зняття обмежень з представників Росії та Білорусі. Відтепер борці цих країн допущені до міжнародних стартів без будь-яких лімітів, включаючи використання національної символіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Кінець "нейтральності": що змінили правила

Згідно з оновленим регламентом UWW, представники РФ та РБ повертаються до повноцінної участі у змаганнях. Основні зміни включають:

Національна символіка: спортсменам дозволено використовувати прапори та абревіатури "RUS" і "BLR" на екіпіруванні.

спортсменам дозволено використовувати прапори та абревіатури "RUS" і "BLR" на екіпіруванні. Гімн: під час церемоній нагородження за золоті медалі (як в особистому, так і в командному заліках) звучатимуть національні гімни обох країн.

під час церемоній нагородження за золоті медалі (як в особистому, так і в командному заліках) звучатимуть національні гімни обох країн. Всі рівні: дозвіл стосується всіх вікових груп, включно з дорослою категорією (раніше послаблення діяли лише для молоді до 23 років).

дозвіл стосується всіх вікових груп, включно з дорослою категорією (раніше послаблення діяли лише для молоді до 23 років). Командний залік: скасовано заборону на участь збірних як цілісних команд у міжнародних турнірах.

UWW will allow Belarusian and Russian wrestlers to compete without restrictions at all upcoming UWW eventshttps://t.co/NHEoCno8Go — United World Wrestling (@wrestling) May 15, 2026

Хронологія зняття санкцій

Відсторонення росіян тривало з березня 2022 року по квітень 2023-го, після чого вони отримали право виступати як "нейтральні" атлети. Поступове пом'якшення критеріїв почалося у вересні 2024 року, а вже в січні 2026-го організація схвалила використання прапорів для молодіжної групи U-23. Теперішнє рішення остаточно реабілітує країни-агресори в межах федерації.

Варто зазначити, що подібні кроки вже зробили федерації самбо, дзюдо, тхеквондо та водних видів спорту. Водночас у шахах, фехтуванні та волейболі санкції поки знято лише на рівні юнацьких змагань.

Також у травня МОК порекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у спорті.