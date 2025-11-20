ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Жена фронтмена ADAM, который находится в коме, растрогала словами о любимом (фото)

Четверг 20 ноября 2025 12:17
UA EN RU
Жена фронтмена ADAM, который находится в коме, растрогала словами о любимом (фото) Фронтмен ADAM и его возлюбленная (фото: instagram.com/adamukraine)
Автор: Полина Иваненко

Жена Михаила Клименко, фронтмена группы ADAM, опубликовала трогательное фото в честь дня рождения их сына. Саша Норова обратилась к избраннику, который сейчас находится в коме и борется за жизнь на фоне серьезной болезни.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram жены Клименко.

Что написала возлюбленная певца

На опубликованном снимке сын Клименко и Норовой, Марк, обнимает маму в день своего 15-летия. Под фото она оставила трогательное обращение к избраннику.

"Мишенька, у нашего Марка сегодня День Рождения - 15 лет, мы загадали желание только одно. Ты нам нужен", - написала она.

Жена фронтмена ADAM, который находится в коме, растрогала словами о любимом (фото)Жена ADAM обратилась к любимому (скриншот)

Напомним, 19 ноября стало известно, что фронтмен ADAM находится в коме.

"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - говорилось в посте на странице группы.

Состояние остается тяжелым, а лечение требует значительных финансовых ресурсов. Один день в медучреждении обходится более чем в 25 тысяч гривен. Поэтому близкие Клименко открыли "банку" для сбора денег.

В комментариях под постом откликнулось немало друзей-коллег певца. Фаны и звезды желают Михаилу выздоровления и скорейшего восстановления.

Что известно об артисте и группе ADAM

Михаил Клименко - основатель и фронтмен группы ADAM, музыкант, композитор и автор песен. Вместе с Сашей Норовой они создали коллектив, известный своей поэтической музыкой, сильными социальными текстами и уникальными перформансами.

Группа была основана в 2015 году. Сейчас все концерты отменены.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте