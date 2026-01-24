ua en ru
"Надо выплакать все слезы". Елена Кравец призналась, как переживает горе в семье

Суббота 24 января 2026 18:44
Елена Кравец (кадр из видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Елена Кравец поделилась, как переживает потерю своей мамы Надежды Федоровны. Звезда призналась, что до сих пор не может осознать трагедию.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео Кравец в YouTube.

Что Кравец рассказала о потере мамы

Бывшая звезда "Квартала 95" призналась, что не до конца пережила и осознала потерю родного человека. Особой поддержкой для нее стал девятилетний сын, мудрость которого научила принимать эмоции.

"Ваня сказал: "Мама, ты же плачешь? Ты же позволяешь плакать себе?" - вспомнила актриса.

"Ну конечно, я плачу. Он сказал: "Мам, это хорошо. Тебе надо выплакать все слезы до самого дна, чтобы потом только грустить" - такая мудрость детская, - добавила она.

&quot;Надо выплакать все слезы&quot;. Елена Кравец призналась, как переживает горе в семьеКравец с родителями (фото: instagram.com/lennykravets)

Елена, которая раньше скептически относилась к словам о "присутствии" близких, изменила мнение. Теперь она чувствует, что душа мамы рядом и не боится говорить с ней без табу.

"Я разговариваю сегодня с мамой, с ее душой, присутствие которой часто ощущаю, искренне и свободно. Мы обычно бережем наших живых родителей и не рассказываем им все. Теперь я разговариваю с мамой в совершенно другом формате - без табу. И чувствую, что наша с ней связь просто перешла на другой уровень, изменив мерность", - поделилась она.


Что известно о семье Елены Кравец

Мама актрисы несколько лет назад перенесла инсульт и нуждалась в постоянном уходе. Из-за осложнений после болезни она потеряла ориентацию и имела проблемы с памятью.

Отцу Елены - 86 лет. Он два года самоотверженно ухаживал за женой, моя ее, кормя и одевая. Она умерла в октябре этого года, о чем Елена откровенно рассказала во время показа своего моноспектакля "Можна я просто посиджу?" в Киеве.

Ранее мы рассказывали, как Кравец поразила сходством с папой.

