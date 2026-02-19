Умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская: выходила на сцену до последних дней

В Одессе ушла из жизни Ирина Черкасская - актриса, чей голос и присутствие на сцене знали несколько поколений зрителей. Коллеги сообщили о печальной вести и поделились теплыми воспоминаниями об артистке.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение из Facebook , которое разместил Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько.

Что известно про Ирину Черкасскую

"Театр с глубокой скорбью сообщает об уходе в вечность самой яркой актрисы города, настоящей звезды нашего театра Черкасской Ирины Никитичны - заслуженной артистки Украины, ветерана одесской украинской сцены, человека, для которого театр был не местом работы, а самой жизнью", - говорится в заметке.

Актриса родилась в Одессе, но детство провела в Киеве. После школы она поступила в театральный институт им. Карпенко-Карого, который закончила в 1962 году. Приглашений от театров было много, но свою судьбу она связала именно с Одесским украинским театром. Ее первой ролью стала София в спектакле "Бесталанная" по Ивану Тобилевичу.

Черкасская сыграла десятки ролей в постановках по украинской и мировой классике, современной драматургии и музыкальных спектаклях. Театр напоминает о ярких образах, которые до сих пор помнят зрители: цыганка Мавра в спектакле "У неділю рано зілля копала", Адель в "Тевье-молочнике", Нина в "Пороге", Инна в "Мурлин Мурло".

Особенно тепло вспоминают реакцию публики, когда актриса появлялась на сцене в спектакле "Ужин в Санлисе". Театр пишет, что зал взрывался овациями сразу, как только она делала шаг на сцену.

В 1981 году Черкасская получила звание заслуженной артистки Украины. Она имела ряд государственных наград, среди которых Орден княгини Ольги. В театре отметили, что высшей наградой для нее была любовь зрителей.

Актриса нашла в театре не только сцену, но и семью. Ее муж Владимир Андреевич Черкасский также был артистом театра, впоследствии работал в руководящих учреждениях города и области.

Даже в почтенном возрасте актриса не оставляла сцену. Театр рассказал, что до последних дней она выходила в спектакле "Ночь перед Рождеством". А во время празднования 100-летия театра в ноябре 2025 года зал аплодировал ей стоя несколько минут.

"Браво!" звучало долго - так, как звучит благодарность за целую жизнь, отданную искусству. Мы счастливы, что она услышала их при жизни. Светлая память", - резюмировали коллеги актрисы.

Прощание с Ириной Никитичной состоится в субботу, 21 февраля, с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра.