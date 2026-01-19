ua en ru
Умер Валентино Гаравани - основатель модного дома Valentino

Понедельник 19 января 2026 19:15
Валентино Гаравани (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Умер легендарный итальянский кутюрье и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Ему было 93 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание d la Repubblica.

По данным итальянской прессы, Валентино ушел из жизни в своей резиденции в Риме "в покое, в окружении близких".

Валентино Гаравани умер (фото: instagram.com/realmrvalentino

Также обнародованы детали прощания: церемония прощания запланирована на 21-22 января в Риме, а похороны - на 23 января 2026 года в базилике Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Умер Валентино Гаравани - основатель модного дома Valentino

Валентино Гаравани умер (фото: instagram.com/realmrvalentino

Краткая биография Валентино Гаравани

Валентино Гаравани - одна из ключевых фигур, которые сформировали представление мира об итальянской моде как о синониме большого стиля и "высокой" элегантности.

Он с детства увлекался модой и делал первые шаги в этой сфере еще дома в Италии - сначала как помощник в мастерской тети, а затем обучаясь у местных дизайнеров.

Впоследствии при поддержке родителей он поступил в художественную академию в Милане, а в 17 лет переехал в Париж, чтобы получить профессиональное образование в престижных модных школах.

Во Франции Валентино начал работать в индустрии: стажировался и набирался опыта у известных дизайнеров, а первое серьезное признание получил после победы на конкурсе для молодых модельеров.

Это открыло ему двери к работе с крупными модными именами того времени.

Валентино Гаравани (фото: Getty Images)

Свой собственный бренд Валентино запустил в начале 60-х: в 1960 году он открыл ателье в Риме на Via Condotti, быстро став любимцем публики и иностранных клиентов.

Именно тогда появился его фирменный стиль - элегантные силуэты, безупречный крой и тот самый узнаваемый оттенок "Valentino Red", который впоследствии стал визитной карточкой дома.

Важную роль в развитии модного дома сыграл Джанкарло Джаметти - партнер Валентино, который взял на себя бизнес-направление и финансовые вопросы, в то время как сам дизайнер полностью сосредоточился на творчестве.

Мировая слава пришла к Валентино в середине 60-х: его коллекции начали активно демонстрировать во Флоренции и Риме, а со временем бренд стал выбором знаменитостей и представителей элиты.

Среди клиенток дизайнера были культовые светские персоны и актрисы, а особым моментом в карьере стало сотрудничество с Жаклин Кеннеди, которая неоднократно заказывала у него наряды.

В 1968 году Валентино сделал еще один прорыв - во время показа своей "белой" коллекции он одним из первых в современной моде начал использовать логотип "V" в качестве элемента декора на одежде.

Параллельно он расширил бренд: помимо кутюра, запустил прет-а-порте, открывал бутики в разных странах и создавал аксессуары и парфюмерию.

Валентино Гаравани (фото: Getty Images)

В 70-90-х Valentino превратился в модный символ роскоши и "большого стиля" - с мощными рекламными кампаниями, выходом на США и Японию, участием в парижской неделе высокой моды и сотрудничеством с лучшими фотографами мира.

Дизайнер также работал над имиджевыми проектами для Италии, в частности создавал униформы для олимпийской сборной, получая за свою деятельность государственные награды.

В конце 90-х Валентино и Джаметти продали модный дом, однако сам кутюрье еще долго оставался связанным с брендом и представлял знаковые коллекции.

В 2007 году Валентино объявил о завершении карьеры, а его последний показ высокой моды состоялся в Париже.

Уже в 2008-м дизайнер официально ушел со сцены, оставив после себя не просто бренд, а целую эпоху - образец элегантности, романтики и безупречного итальянского кутюра.

