Умер Джеймс Ван Дер Бик - звезда хитового сериала "Бухта Доусона"

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный миллионам зрителей по роли Доусона Лири в культовом сериале 90-х "Бухта Доусона", умер. Ему было 48 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram его жены.

Джеймс Ван Дер Бик умер: что известно

Как сообщила семья, актер ушел из жизни утром 12 февраля. Свои последние дни он встретил с мужеством, верой и достоинством.

"Многое можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни наступят. А сейчас мы просим о спокойной приватности, поскольку скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу", - написала жена.

Как известно, последние годы Ван Дер Бик боролся с онкологическим заболеванием, о котором впервые рассказал в 2024 году. У него был колоректальный рак.

В своих обращениях к подписчикам актер призывал заботиться о здоровье и рассказывал, как изменились его взгляды на жизнь. В 2025-м он также сообщал, что "находится в фазе исцеления".

Джеймс Ван Дер Бик умер (фото: instagram.com/vanderkimberly)

Биография Джеймса Ван Дер Бика

Родился 8 марта 1977 года в Чешире, штат Коннектикут. В детстве увлекался спортом, однако серьезная травма помешала развитию карьеры.

Учился в частной школе Cheshire Academy и получил стипендию в Drew University, который оставил ради актерства.

Впервые на экране Ван Дер Бик появился в середине 1990-х в фильме "Angus", а настоящий прорыв произошел в 1998 году. Тогда "Бухта Доусона" стала хитом и сделала его известным на весь мир.

Параллельно актер снимался в кино. Здесь наибольшую популярность ему принесла футбольная драма "Студентская команда" (1999), "Правила привлекательности" (2002), "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" и другие.

Также он запомнился участием в фильме "Очень страшное кино" и эпизодическими ролями в телесериалах "Как я встретил вашу маму" и "Американская семейка".

Личная жизнь

Первый брак с Хизер МакКомб продлился с 2003 до 2010 года. Потом он женился на актрисе Кимберли Брук. У пары шестеро детей - Оливия, Джошуа, Аннабель, Эмилия, Гвендолин и Джереми.

Джеймс Ван Дер Бик оставил след в истории телевизионной культуры, став символом поколения 90-х и одним из самых известных героев американских подростковых драм.

Звезда "Бухты Доусона" с женой (фото: instagram.com/vanderkimberly)