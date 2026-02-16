Умер лауреат "Оскара" и звезда фильма "Крестный отец" Роберт Дюваль

В возрасте 95 лет умер легендарный американский актер Роберт Дюваль - лауреат премии "Оскар" и звезда культовых лент "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и десятков других фильмов, в которых он воплощал образы сильных и харизматичных героев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщило PR-агентство Дюваля от имени жены Лусианы, актер скончался мирно в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния, в воскресенье.

В заявлении указано, что официальной церемонии прощания не планируется.

Зато семья призвала всех, кто хочет почтить память художника, сделать это по-своему: посмотреть любимый фильм с его участием, поделиться историей за столом с друзьями или отправиться в поездку по сельской местности, чтобы почувствовать красоту мира.

Роберт Дюваль (фото: Википедия)

Краткая биография Роберта Дюваля

Дюваль родился в Сан-Диего в семье военного Уильяма Говарда Дюваля, который впоследствии стал адмиралом.

Его мать, Милдред Вирджиния Гарт, была потомком генерала Роберта Ли - командующего силами Конфедерации во время Гражданской войны в США.

Из-за службы отца семья некоторое время жила в Аннаполисе, недалеко от Военно-морской академии США.

Дюваль учился в школах штата Мэриленд и Миссури, а в 1953 году окончил колледж Принципа в Иллинойсе.

Роберт Дюваль (кадр из фильма "Счастливчик")

С 1953 по 1954 год он проходил службу в армии США и демобилизовался в звании рядового первого класса.

В 1954 году Дюваль поступил в известную школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке.

Во время учебы подрабатывал клерком на почте. Именно там он познакомился с будущими звездами Джином Гекменом и Дастином Хофманом.

Его наставником стал театральный педагог Сэнди Мейснер, который привлек Дюваля к постановке пьесы Гортона Фута The Midnight Caller.

Сотрудничество с Футом стало важным для начала кинокарьеры актера - именно он порекомендовал Дюваля на роль Бу Редли в фильме 1962 года "Убить пересмешника".

Впоследствии Роберт стал одним из самых известных актеров Голливуда. Он получил мировое признание благодаря роли Тома Гейгена в "Крестном отце" и полковника Килгора в "Апокалипсисе сегодня".

Роберт Дюваль (кадр из фильма "Крестный отец")

За свою карьеру актер получил "Оскар", несколько "Золотых глобусов" и другие престижные награды.

Роберт Дюваль (кадр из фильма "Апокалипсис сегодня")

Дюваль оставил после себя огромное творческое наследие, которое повлияло на поколения актеров и зрителей во всем мире.