ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умерла жена Сергея Сивохи: кем она была и что известно о причине смерти

23:25 21.04.2026 Вт
3 мин
Вдова шоумена несколько месяцев боролась с тяжелым заболеванием
aimg Сюзанна Аль Мариди
Сергей Сивохо и его жена Татьяна (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве после продолжительной болезни умерла телеведущая Татьяна Сивохо (девичья фамилия - Решетняк). Она была женой известного шоумена, которого не стало в 2023 году. У пары остался общий сын.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Леси Опловой в Facebook.

Татьяна Сивохо умерла: что известно

По словам Орловой, телеведущая умерла в Киеве. Она несколько месяцев боролась с онкологическим заболеванием, которое быстро прогрессировало. Во время болезни держалась "чрезвычайно достойно, решительно и сильно".

"Через несколько месяцев, как выяснилось, ее съел рак, и никто особо не знал. Насколько я знаю, она шла чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая", - написала Орлова.

Прощание должно было состояться на Байковом кладбище. У них с Сергеем остался сын Савва, который родился в 2000 году.

"Сергей был очень жизнерадостным - и до сих пор до конца не верится, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень жизнерадостной - и теперь тоже не верится. Она казалась неуязвимой, непобедимой, что-то такое. А оказалось - совсем нет", - подчеркнула Леся.

Также известно, что в этом году не стало и мамы шоумена.

"Они ушли один за другим. Сергей, потом в этом году его мама, теперь Таня. Остался сын, еще совсем молодой человек", - добавила она.

Татьяна Сивохо с мужем (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Что известно о Татьяне Сивохо

Орлова вспомнила, что Татьяна ранее работала телеведущей новостей на ТРК "Украина" и была хорошо известна в Донецке. По ее словам, она имела модельную внешность в стиле 1990-х, любила моду, хорошо разбиралась в трендах и смело экспериментировала с образами.

Она была умной и ироничной. Могла быть "язвительной вплоть до ядовитости, циничной, а могла - прямо и безоговорочно одобрять и замечать что-то неочевидно хорошее". Очень ценила талант других, умела им восхищаться и не завидовала чужим успехам.

"Мне всегда было жаль, что в какой-то момент она завершила свою профессиональную карьеру в СМИ. Она могла бы, и даже очень могла бы, продолжать и дальше, и с успехом. Мне кажется, ей это действительно было как бы предначертано судьбой. Не знаю, почему она завершила карьеру и выбрала только семью..." - поделилась экс-коллега.

Кем была Татьяна Сивохо (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Что известно о смерти Сергея Сивохо

Напомним, он был украинским актером, продюсером, ведущим, а также креативным продюсером студии "Квартал 95".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в Донецкой области, но не прошел.

С октября 2019 года по март 2020 года занимал должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В этот период он оскандалился противоречивыми заявлениями и инициативами по поводу войны на Донбассе, что вызвало неодобрение в обществе и среди некоторых военных. Например, назвал российское вторжение "внутренним конфликтом".

С начала полномасштабного вторжения почти не выходил на связь. Лишь изредка поздравлял с праздниками и отчитывался о волонтерской деятельности.

Умер в Германии 17 октября 2023 года в 54 года. Причиной стало хроническое заболевание легких. Прощание с ним состоялось в Киеве, а похоронили его во временно оккупированном Донецке, откуда он родом.

С Татьяной они познакомились в родном городе. Поженились в 1990-х после пяти лет отношений. Впервые шоумен представил любимую публике в 2016-м.

Новости
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию