Умер Патрик Малдун - звезда популярного в 1990-х сериала "Район Мелроуз"

В США на 58-м году жизни скончался актер Патрик Малдун, известный по ролям в культовых сериалах и фильмах 1990-х.

Причина смерти

Актер умер от сердечного приступа в воскресенье, 19 апреля.

По словам сестры актера Шаны Малдун-Заппы, инцидент произошел утром в доме Малдуна в Беверли-Хиллз. Накануне он проводил время с девушкой, с которой вместе выпил кофе. После этого актер пошел в душ, однако долго не возвращался.

Потом она решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила его без сознания на полу ванной комнаты. На место вызвали медиков, которые пытались реанимировать Малдуна, однако спасти его не удалось.

Что известно о Патрике Малдуне

Будущий актер родился 27 сентября 1968 года в Сан-Педро (Калифорния, США).

Начал свою актерскую карьеру еще во время учебы в колледже. Одной из его первых ролей стало появление в популярном ситкоме 1990 года "Кто здесь босс?". Впоследствии он получил эпизодическую роль в сериале "Спасенный звонком".

Наибольшую известность актеру принесла роль Остина Рида в сериале "Дни нашей жизни", где он снимался с 1992 по 1995 год, а позже вернулся к этому образу в 2011-2012 годах.

Также он сыграл Ричарда Харта в известном сериале "Район Мелроуз", который стал одним из символов телевидения 1990-х.

Кроме телевизионных проектов, Малдун активно снимался в кино. Одной из его самых известных ролей стал Зандер Баркалоу в фантастическом фильме "Звездный десант" 1997 года.

В последние годы актер продолжал работать в индустрии, появляясь в фильмах "Безысходность" (2021), "Победитель" (2021), "Дакота" (2022), "Марлоу" (2022) и "Убийство в Холлоу-Крик" (2023).

Последней работой актера станет фильм "Грязные руки", премьера которого ожидается позже в этом году.

Патрик Малдун (фото: facebook.com/patrick.muldoon)