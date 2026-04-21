ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умер Патрик Малдун - звезда популярного в 1990-х сериала "Район Мелроуз"

12:01 21.04.2026 Вт
2 мин
Актер до последних дней снимался в кино
Катерина Собкова
Патрик Малдун (фото: facebook.com/patrick.muldoon)

В США на 58-м году жизни скончался актер Патрик Малдун, известный по ролям в культовых сериалах и фильмах 1990-х.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание TMZ

Причина смерти

Актер умер от сердечного приступа в воскресенье, 19 апреля.

По словам сестры актера Шаны Малдун-Заппы, инцидент произошел утром в доме Малдуна в Беверли-Хиллз. Накануне он проводил время с девушкой, с которой вместе выпил кофе. После этого актер пошел в душ, однако долго не возвращался.

Потом она решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила его без сознания на полу ванной комнаты. На место вызвали медиков, которые пытались реанимировать Малдуна, однако спасти его не удалось.

Что известно о Патрике Малдуне

Будущий актер родился 27 сентября 1968 года в Сан-Педро (Калифорния, США).

Начал свою актерскую карьеру еще во время учебы в колледже. Одной из его первых ролей стало появление в популярном ситкоме 1990 года "Кто здесь босс?". Впоследствии он получил эпизодическую роль в сериале "Спасенный звонком".

Наибольшую известность актеру принесла роль Остина Рида в сериале "Дни нашей жизни", где он снимался с 1992 по 1995 год, а позже вернулся к этому образу в 2011-2012 годах.

Также он сыграл Ричарда Харта в известном сериале "Район Мелроуз", который стал одним из символов телевидения 1990-х.

Кроме телевизионных проектов, Малдун активно снимался в кино. Одной из его самых известных ролей стал Зандер Баркалоу в фантастическом фильме "Звездный десант" 1997 года.

В последние годы актер продолжал работать в индустрии, появляясь в фильмах "Безысходность" (2021), "Победитель" (2021), "Дакота" (2022), "Марлоу" (2022) и "Убийство в Холлоу-Крик" (2023).

Последней работой актера станет фильм "Грязные руки", премьера которого ожидается позже в этом году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
