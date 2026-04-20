В Киеве во время теракта погиб рок-музыкант: что известно об Игоре Савченко

В субботу, 18 апреля, во время теракта в Киеве погиб музыкант группы "Друге Сонце" Игорь Савченко.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Facebook Марины Юревич, которая была его коллегой по группе.

Игорь Савченко погиб во время теракта

"Во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Друге Сонце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина", - эмоционально написала она.

Юревич рассказала, что они были знакомы много лет и вместе прошли значительный творческий путь.

"Мы дружили и играли с 2010 года. Многое прошли и пережили. Рэпы, концерты, фестивали, разговоры, творческие поиски, планы, встречи, днюхи, твои незабываемые стейки - сколько всего было. И как теперь без тебя?" - риторически спросила она.

Она также подчеркнула, что Савченко был не только музыкантом, но и надежным человеком, который поддерживал близких в сложные моменты.

"Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный", - написала Юревич.

Отдельно она вспомнила о его любви к семье и музыке.

"Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочь Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь", - отметила она.

По словам Юревич, несмотря на творческие споры, их объединяла настоящая командная работа.

В завершении она выразила соболезнования семье погибшего и призналась, что эта потеря стала для нее очень болезненной.

"Лети в мир иной, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная потеря. Обнимаю и плачу с вами, Танюша, Аня, все родные и близкие Игоря. Ты навсегда в моем сердце, Игорек", - подытожила Юревич.

Что известно о группе "Друге Сонце"

Группа "Друге Сонце" сформировалась осенью 2009 года (ранее выступала под названием "Феромон"). Инициатором создания стала Марина Юревич, а над аранжировками коллектив работает совместно.

Музыканты определяют себя как украинская рок-группа с разноплановым звучанием: в их композициях сочетаются мощные гитарные эффекты с нежными партиями флейты или скрипки, настроение колеблется от блюзовой лирики до энергичного рок-н-ролла и даже этнических мотивов - все зависит от творческого импульса.

В своем творчестве группа использует широкий спектр музыкальных средств, одновременно стремясь оставаться понятным для слушателя. В центре их песен - человек с его противоречивыми чувствами, опытом и поисками: от радости до разочарований, от достижений до боли ошибок.

Основная идея - попытка найти смысл жизни в ее хаотичности, перекликаясь с мыслью Харуки Мураками о том, что стоит двигаться вперед и танцевать, пока звучит музыка, не останавливаясь и не теряя связи с миром.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

В субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина посреди улицы начал стрелять в людей из карабина. Им оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков.

Мужчина шел с улицы Демеевская к супермаркету "Велмарт", где забаррикадировался, взяв заложников.

На место происшествия сразу же прибыло спецподразделение КОРД, которое 40 минут вело переговоры с ним. После того, как он застрелил одного из заложников в супермаркете, начался штрум. Стрелка в ходе штурма ликвидировали.

Известно о 6 погибших и 14 пострадавших, среди которых 4-месячный ребенок.