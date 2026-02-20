ua en ru
Умер звезда сериала "Все женщины - ведьмы": актер был прикован к инвалидной коляске

Пятница 20 февраля 2026 11:00
Умер звезда сериала "Все женщины - ведьмы": актер был прикован к инвалидной коляске Эрик Дейн (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

19 февраля умер американский актер Эрик Дейн, известный по ролям в сериалах "Все женщины - ведьмы", "Анатомия Грей" и "Эйфория". Артисту было 53 года. Причиной смерти стало редкое неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз (БАС).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Умер Эрик Дейн

По словам официального представителя звезды, последние дни Эрик Дэйн провел вместе с самыми родными людьми.

"С прискорбием сообщаем, что Эрик Дейн умер в четверг после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей: Билли и Джорджии, которые были центром его мира", - говорится в сообщении.

О своем диагнозе актер сообщил публично весной 2025 года. Тогда он рассказывал, что первые симптомы проявились в виде слабости в правой руке, что и стало поводом обратиться к врачам.

Умер звезда сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: актер был прикован к инвалидной коляскеЭрик Дэйн (фото: Getty Images)

Несмотря на серьезную болезнь, Дэйн старался оставаться активным и продолжал работать, пока позволяло физическое состояние.

"В конце концов все, чего я хочу, это проводить время с семьей и немного поработать, если смогу. Я не думаю, что это конец моей истории. Я просто не чувствую в своем сердце, что это конец для меня", - делился он.

Со временем заболевание начало стремительно прогрессировать. К июню 2025 года актер полностью потерял возможность пользоваться правой рукой, осенью его речь стала нечеткой, а уже в октябре он был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Что известно о боковом амиотрофическом склерозе (БАС)

Боковой амиотрофический склероз - это прогрессирующая нейродегенеративная болезнь, которая поражает нервные клетки головного и спинного мозга, отвечающие за произвольные движения.

Симптомы могут начинаться с речевых нарушений или слабости в конечностях и постепенно распространяться по всему телу.

Заболевание приводит к постепенному параличу мышц, проблемам с дыханием, потере веса и ухудшению когнитивных функций.

На сегодня эффективного лечения БАС не существует. В большинстве случаев после установления диагноза продолжительность жизни составляет от трех до пяти лет.

В то же время бывают исключения - например, физик-теоретик Стивен Хокинг прожил с этим диагнозом более полувека.

Краткая биография Эрика Дейна

Эрик Уильям Дейн родился 11 ноября 1972 года в Сан-Франциско (США).

В студенческие годы он активно занимался спортом и играл в водное поло, однако после участия в театральной постановке "Все мои сыновья" решил посвятить себя актерской профессии.

Умер звезда сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: актер был прикован к инвалидной коляскеЭрик Дэйн (фото: Getty Images)

В 1993 году Дэйн переехал в Лос-Анджелес, где начал свою карьеру в киноиндустрии. Он снимался в сериалах The Wonder Years, "Женаты... и с детьми" и "Розанна", что помогло ему привлечь внимание режиссеров.

Впоследствии актер получил роли в известных проектах, в частности "Все женщины - ведьмы" и "Анатомия Грей", которые принесли ему широкую известность.

Среди других работ с его участием - фильмы "Дрейф", "Люди Икс: Последняя битва" и сериал "Эйфория".

Умер звезда сериала &quot;Все женщины - ведьмы&quot;: актер был прикован к инвалидной коляскеЭрик Дэйн (фото: Getty Images)

