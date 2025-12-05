ua en ru
Умер звезда "Mortal Combat" и "Хатико", у которого был паспорт РФ

Пятница 05 декабря 2025 13:40
Умер звезда "Mortal Combat" и "Хатико", у которого был паспорт РФ Кэри-Хироюки Тагава (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Умер известный голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава, который после начала полномасштабной войны принял гражданство России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на USA TODAY.

По предварительным данным, причиной смерти актера, широко известного зрителям благодаря ролям в фильмах "Хатико", "Мемуары гейши" и "Mortal Kombat", стали осложнения после инсульта.

Что известно о Кэри-Хироюки Тагаве

Кэри-Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в Токио. Когда ему было пять лет, вместе с семьей он переехал в США.

Там он учился в Университете Южной Калифорнии и занимался традиционным японским каратэ.

До прихода в кино Тагава работал в разных сферах - был массажистом, фотожурналистом и водителем.

Свою первую роль он получил в 1986 году в массовке фильма "Большой переполох в малом Китае".

Умер звезда &quot;Mortal Combat&quot; и &quot;Хатико&quot;, у которого был паспорт РФКэри-Хироюки Тагава (фото: Getty Images)

После этого снимался в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение", "Спасатели Малибу", "Вавилон 5", где исполнял второстепенные роли.

В 1993 году актер принял участие в фильме "Восходящее солнце", где продемонстрировал навыки боевых искусств.

Именно после этого о нем заговорили в Голливуде. Наибольшую известность Тагава получил после роли Шан Цзуна в фильме Mortal Kombat. Также одной из его самых известных работ стал фильм "Хатико".

Умер звезда &quot;Mortal Combat&quot; и &quot;Хатико&quot;, у которого был паспорт РФКадр из фильма "Хатико"

В 2010 году Тагава неожиданно появился на российском телевидении - он стал участником шоу "Давай поженимся", где заявил, что ищет любовь именно в России и считает, что только там сможет найти "душевную жену".

В 2015 году актер принял православие в Москве. В этот период он снимался в фильме "Иерей-сан. Исповедь самурая" вместе со сторонником Путина Иваном Охлобыстиным.

Уже через год Кэри-Хироюки Тагава официально получил гражданство России.

