ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Знаменитый рэпер POORSTACY загадочно умер в возрасте 26 лет: что известно

Вторник 02 декабря 2025 13:09
UA EN RU
Знаменитый рэпер POORSTACY загадочно умер в возрасте 26 лет: что известно POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)
Автор: Иванна Пашкевич

Умер американский рэпер и мультиинструменталист POORSTACY (настоящее имя - Карлито Милфорт-младший. Ему было 26 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на USA TODAY.

Умер рэпер POORSTACY

По данным полиции города Бока-Ратон, музыканта не стало утром в субботу, 29 ноября.

Смерть наступила "в результате инцидента", который произошел в этом же городе.

Знаменитый рэпер POORSTACY загадочно умер в возрасте 26 лет: что известноPOORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

В то же время правоохранители не раскрывают деталей относительно причин и обстоятельств трагедии. Дело пока продолжают расследовать.

Последнее сообщение POORSTACY в Instagram было опубликовано в августе - там он поделился серией фото из автомобиля, на одном из которых также был ребенок.

Знаменитый рэпер POORSTACY загадочно умер в возрасте 26 лет: что известноPOORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

В том же месяце рэпер активно анонсировал свои предстоящие выступления во Флориде.

Под финальным постом артиста появились десятки комментариев с соболезнованиями от друзей и поклонников.

"Тебя любят, брат, всегда", - написал один из пользователей.

"Спасибо за все воспоминания. Покойся с миром, брат", - добавил другой фанат.

Что известно о POORSTACY

POORSTACY был родом из Палм-Бича (Флорида). Его творчество сочетало элементы хип-хопа, панк-рока и хэви-метала.

На стиль рэпера повлияли такие исполнители, как Billy Idol, XXXTentacion, The Kooks, The Strokes, My Chemical Romance, Pierce the Veil и Earl Sweatshirt.

Знаменитый рэпер POORSTACY загадочно умер в возрасте 26 лет: что известноPOORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

За свою карьеру он выпустил два студийных альбома - The Breakfast Club и Party At the Cemetery, а также два EP - I Don't Care и I Don't Rap.

Кроме того, POORSTACY был привлечен к записи саундтрека к фантастической комедии "Билл и Тед" (2020) с Киану Ривзом, который впоследствии получил номинацию на "Грэмми".

Последний релиз рэпера - трек "Nothing belongs to you", который он презентовал в июле этого года.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звёзды
Новости
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит