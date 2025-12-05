Помер зірка "Mortal Combat" і "Хатіко", який мав паспорт РФ
Помер відомий голлівудський актор Кері-Хіроюкі Тагава, який після початку повномасштабної війни прийняв громадянство Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на USA TODAY.
За попередніми даними, причиною смерти актора, широко відомому глядачам завдяки ролям у фільмах "Хатіко", "Мемуари гейші" та "Mortal Kombat", стали ускладнення після інсульту.
Що відомо про Кері-Хіроюкі Тагаву
Кері-Хіроюкі Тагава народився 27 вересня 1950 року в Токіо. Коли йому було п’ять років, разом із родиною він переїхав до США.
Там він навчався в Університеті Південної Каліфорнії та займався традиційним японським карате.
До приходу в кіно Тагава працював у різних сферах - був масажистом, фотожурналістом та водієм.
Свою першу роль він отримав у 1986 році у масовці фільму "Великий переполох у малому Китаї".
Кері-Хіроюкі Тагава (фото: Getty Images)
Після цього знімався у серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління", "Рятівники Малібу", "Вавилон 5", де виконував другорядні ролі.
У 1993 році актор взяв участь у фільмі "Сонце, що сходить", де продемонстрував навички бойових мистецтв.
Саме після цього про нього заговорили в Голлівуді. Найбільшу популярність Тагава отримав після ролі Шан Цзуна у фільмі Mortal Kombat. Також однією з його найвідоміших робіт став фільм "Хатіко".
Кадр з фільму "Хатіко"
У 2010 році Тагава несподівано з’явився на російському телебаченні - він став учасником шоу "Давай поженимся", де заявив, що шукає кохання саме в Росії та вважає, що лише там зможе знайти "душевну дружину".
У 2015 році актор прийняв православ’я в Москві. У цей період він знімався у фільмі "Ієрей-сан. Сповідь самурая" разом із прихильником Путіна Іваном Охлобистіним.
Уже через рік Кері-Хіроюкі Тагава офіційно отримав громадянство Росії.
Вас може зацікавити:
- Зірки, яких ми втратили у 2025 році
- Знаменитий репер POORSTACY загадково помер у віці 26 років
- В Олени Кравець померла мама