Помер зірка "Mortal Combat" і "Хатіко", який мав паспорт РФ

Помер відомий голлівудський актор Кері-Хіроюкі Тагава, який після початку повномасштабної війни прийняв громадянство Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на USA TODAY .

За попередніми даними, причиною смерти актора, широко відомому глядачам завдяки ролям у фільмах "Хатіко", "Мемуари гейші" та "Mortal Kombat", стали ускладнення після інсульту.

Що відомо про Кері-Хіроюкі Тагаву

Кері-Хіроюкі Тагава народився 27 вересня 1950 року в Токіо. Коли йому було п’ять років, разом із родиною він переїхав до США.

Там він навчався в Університеті Південної Каліфорнії та займався традиційним японським карате.

До приходу в кіно Тагава працював у різних сферах - був масажистом, фотожурналістом та водієм.

Свою першу роль він отримав у 1986 році у масовці фільму "Великий переполох у малому Китаї".

Після цього знімався у серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління", "Рятівники Малібу", "Вавилон 5", де виконував другорядні ролі.

У 1993 році актор взяв участь у фільмі "Сонце, що сходить", де продемонстрував навички бойових мистецтв.

Саме після цього про нього заговорили в Голлівуді. Найбільшу популярність Тагава отримав після ролі Шан Цзуна у фільмі Mortal Kombat. Також однією з його найвідоміших робіт став фільм "Хатіко".

У 2010 році Тагава несподівано з’явився на російському телебаченні - він став учасником шоу "Давай поженимся", де заявив, що шукає кохання саме в Росії та вважає, що лише там зможе знайти "душевну дружину".

У 2015 році актор прийняв православ’я в Москві. У цей період він знімався у фільмі "Ієрей-сан. Сповідь самурая" разом із прихильником Путіна Іваном Охлобистіним.

Уже через рік Кері-Хіроюкі Тагава офіційно отримав громадянство Росії.