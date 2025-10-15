ua en ru
Умер D'Angelo - культовый R&B-певец и лауреат премии "Грэмми"

Среда 15 октября 2025 12:21
Д'Анджело (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 51 года Умер D'Angelo (настоящее имя - Майкл Юджин Арчер) - известный американский певец, автор песен и один из основателей нео-соула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Умер D'Angelo

Артист умер во вторник, 14 октября, в Нью-Йорке, после длительной борьбы с раком поджелудочной железы.

"Он провел несколько месяцев в больнице, а последние две недели - в хосписе", - рассказал источник.

Известный продюсер и диджей DJ Premier, который работал с Д'Анджело над треком "Devil's Pie" в 1998 году, 14 октября опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) эмоциональное сообщение, в котором выразил соболезнования.

"Такая печальная потеря из-за смерти Д'Анджело. Мы пережили столько замечательных моментов. Буду очень скучать по тебе. Спи спокойно, я люблю тебя, КОРОЛЬ", - написал он.

D'Angelo (фото: Getty Images)

От церковного хора до сцен мировых арен

Будущий музыкант родился в Ричмонде, штат Вирджиния, в семье пятидесятнического пастора.

Музыкой он овладел очень рано: уже в трехлетнем возрасте играл на фортепиано, а с пяти лет аккомпанировал отцу во время богослужений.

Впоследствии выступал в церковном хоре, которым руководил его дед.

Еще в детстве Д'Анджело создал свою первую группу Three of a Kind вместе с двумя двоюродными братьями, выступая на местных конкурсах талантов.

В 16 лет он основал еще одну группу - Michael Archer and Precise, к которой присоединился его брат Лютер.

D'Angelo (фото: Getty Images)

Поворотным моментом стало участие в "Любительской ночи" в легендарном театре "Аполло" в Гарлеме.

После неудачной попытки он вернулся в следующем году, исполнил песню Джонни Хилла "Rub You the Right Way" и получил первое место.

Денежное вознаграждение Д'Анджело потратил на четырехдорожечный магнитофон, на котором начал записывать музыку, впоследствии вошедшую в его дебютный альбом.

Мировой успех и культовый статус

Его первая пластинка "Brown Sugar", увидевшая свет в 1995 году, стала прорывом в жанре нео-соула.

Альбом занял четвертую строчку в чарте Billboard Top R&B Albums, стал платиновым и принес артисту четыре номинации на "Грэмми".

Следующая работа - "Voodoo" (2000) - лишь закрепила успех. Пластинка возглавила американские чарты Billboard 200 и R&B Albums, а песня "Untitled (How Does It Feel)" получила премию "Грэмми" за лучшее мужское R&B-исполнение.

Сам альбом также удостоился статуэтки как "Лучший R&B альбом".

Вместе с признанием пришла и тень популярности. Медиа начали называть Д'Анджело новым секс-символом американской сцены, а сам музыкант постепенно попал в зависимость от наркотиков и алкоголя.

В 2005 году его арестовали за хранение кокаина и марихуаны, а также за вождение в состоянии опьянения.

Через несколько дней после вынесения приговора он попал в серьезную автокатастрофу, после которой, по слухам, получил значительные травмы.

Несмотря на проблемы, Д'Анджело не оставил музыку. После длительной паузы он вернулся с альбомом "Black Messiah" (2014), который сразу возглавил несколько американских чартов, получил "Грэмми" и был признан критиками одним из лучших альбомов десятилетия.

За свою карьеру Д'Анджело сотрудничал с легендами жанра - Questlove, Common, Lauryn Hill, Q-Tip, J Dilla, Raphael Saadiq и Angie Stone.

В 2024 году он записал трек "I Want You Forever" совместно с Jay-Z для фильма "The Book of Clarence".

В том же году Raphael Saadiq в подкасте Rolling Stone Music Now подтвердил, что Д'Анджело работал над новым материалом.

