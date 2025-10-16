"Не знаю, можно ли доверять". Соколова расставила точки над і в отношении к Поляковой
Недавно стало известно, что Янина Соколова отказалась от публикации выпуска "Дорослі дівчата", куда ее пригласили Маша Ефросинина и Оля Полякова. Причиной стало выступление певицы на свадьбе коррупционера.
В интервью РБК-Украина журналистка рассказала подробнее об этом случае.
Причина отказа от эфира
Соколова объяснила, что выпуски на YouTube часто снимаются за несколько месяцев до выхода в эфир, и во время съемок еще не было известно о скандальном поведении певицы.
"Когда я увидела аргументы певицы о том, что она якобы не знала, кто это, не интересовалась, поняла, что это будет странно звучать. Я, которая в своих программах имеет свою позицию относительно подобных персонажей и ситуаций, прихожу в эфир и вообще не реагирую на это. Это было бы неправдой", - отмечает Соколова.
Она добавила, что после этого случая попросила, чтобы ее лица не было рядом с Поляковой, поскольку ей неприятно ассоциировать себя с артисткой в контексте таких историй.
"Больше не буду участвовать в историях с подобными персонажами", - отмечает журналистка.
О "карме" и благотворительности Поляковой
Соколова также прокомментировала заявление Поляковой о том, что гонорар от выступления был направлен на нужды армии.
"Не знаю, я не видела чеков. Я не знаю, можно ли доверять этому человеку или нет, но это вопрос ее личной совести", - говорит Соколова.
Журналистка подчеркнула, что для нее важна честность и прозрачность в публичных вопросах и готовность артиста нести ответственность за свои действия, даже вне эфира.
Вас также может заинтересовать:
- Что Соколова рассказала о Харчишине, детях и последствиях рака
- Как Янина Соколова разнесла Каменских за выступления на русском
- Как Харчишин подтвердил, что был в отношениях с Яниной Соколовой.