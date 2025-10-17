ua en ru
"Довела до нервного срыва": Демин назвал "самую проблемную" звезду (видео)

Пятница 17 октября 2025 09:15
"Довела до нервного срыва": Демин назвал "самую проблемную" звезду (видео) Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий и интервьюер Слава Демин назвал имя артистки, которую считает "самой проблемной". Его оператор пережил не самый лучший опыт работы с этой певицей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Слава рассказал в новом выпуске "55 за 5" с Алиной Шаманской.

Какую звезду Демин считает самой "проблемной"

По словам ведущего, среди известных персон, с которыми он работал, самой "проблемной" он может назвать Олю Полякову.

"Довела моего оператора, который снимал именно и ее "крупняк", до нервного срыва. У него был нервный тик, потому что он уже не знал, как выставить камеру так, чтобы Оле нравилось", - вспомнил Слава.

"Но в конце концов, Олина экспрессия, она закончилась за 10 минут. Она потом вообще даже забыла о том, что ей что-то не нравилось, а Олежка до сих пор имеет травму", - пошутил он.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)Демин рассказал, какой бывает Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По словам Демина, он пытался помочь оператору, как-то его успокоить. По его мнению, у певицы такой характер, что она может быть слишком эмоциональной.

"Она потом даже в интервью это рассказывала. Она бывает взрывной, но не стоит это принимать очень близко к сердцу, потому что она через 10 минут забудет это и даже не вспомнит, что где-то кричала", - пояснил ведущий

При этом он вспомнил, что и сам когда-то сильно ссорился с Поляковой. Но впоследствии певица даже не вспомнила об этом конфликте.

"Когда-то Оля на меня кричала также и мы друг с другом прямо ссорились с матами. И через год и через год я ей сказал: "Ты помнишь, как мы ссорились?" Она говорит: "Когда?" Понимаешь?" - пояснил Демин.

