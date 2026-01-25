Показательное избиение: видеообзор матча Свитолиной с Андреевой и первые слова после победы

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина в четвертый раз в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 она разбила "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву.

Разобралась за полтора часа

Путевку в четвертьфинал Элина добыла в принципиальном противостоянии с седьмой ракеткой мира Андреевой, которая на пути к поединку с украинкой переиграла финалистку Олимпиады-2024 Донну Векич (Хорватия), экс-третью ракетку мира Марию Саккари (Греция) и Елену-Габриэлу Русе (Румыния).

Свитолина за матч выбила четыре эйса, а также ограничилась одной двойной и 21 невынужденной ошибками (у соперницы - 33). Украинка также реализовала пять брейкпойнтов. Поединок продолжался 1 час 24 минуты.

Элина вышла в четвертьфинал без единого проигранного сета. Это удалось украинке в третий раз за карьеру на уровне Грэндслемов: после US Open в 2019 и 2021 годах.

Самый нервный матч

Сразу после игры Свитолина призналась, что поединок стал самым напряженным для нее на турнире.

"Я очень, очень довольна своим выступлением сегодня. Мне пришлось действительно бороться до самого последнего розыгрыша. Матч был крайне нервным, и я рада, что смогла его выдержать", - сказала Свитолина во время флеш-интервью на корте.

Украинская теннисистка призналась, что изначально настраивалась на сложный матч с большим количеством затяжных розыгрышей и именно под такое развитие событий выстраивала свою тактику.

"Я готовилась к сложной битве и длинным розыгрышам. Старалась очень хорошо работать ногами, сохранять максимальную концентрацию и искать слабые места в ее игре, чтобы использовать их", - отметила Элина.

Также Свитолина с юмором отреагировала на совет своего мужа, Гаэля Монфиса, играть спокойнее.

"Сегодня я точно не была спокойной. Ему бы это не понравилось, но, думаю, результатом он всё же доволен", - сказала Свитолина, добавив, что поддержка семьи сейчас имеет для неё особое значение.

Что дальше

Свитолина повторила свой личный рекорд и в четвертый раз в карьере пробилась в 1/4 финала Australian Open. К сожалению, преодолеть эту стадию не удавалось еще ни разу.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет американка Коко Гофф, которая занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки уже играли на Australian Open в 2021 году - тогда в 1/32 финала Свитолина отпраздновала победу. Но в целом в очных встречах Гофф опережает Элину со счетом 2:1.

Матч 1/4 финала состоится во вторник, 27 января. Точное время начала будет известно позже.