Показове побиття: відеоогляд матчу Світоліної з Андрєєвою та перші слова після перемоги

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна вчетверте у кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. В 1/8 вона розбила "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.

Розібралася за півтори години

Путівку до чвертьфіналу Еліна здобула в принциповому протистоянні з сьомою ракеткою світу Андрєєвою, яка на шляху до поєдинку з українкою переграла фіналістку Олімпіади-2024 Донну Векіч (Хорватія), екс-третю ракетку світу Марію Саккарі (Греція) та Єлену-Габріелу Русе (Румунія).

Світоліна за матч вибила чотири ейси, а також обмежилася однією подвійною та 21 невимушеною помилками (у суперниці – 33). Українка також реалізувала п'ять брейкпойнтів. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини.

Еліна вийшла у чвертьфінал без жодного програного сету. Це вдалося українці втретє за кар'єру на рівні Грендслемів: після US Open у 2019 та 2021 роках.

Найбільш нервовий матч

Одразу після гри Світоліна зізналася, що поєдинок став найбільш напруженим для неї на турнірі.

"Я дуже, дуже задоволена своїм виступом сьогодні. Мені довелося дійсно боротися до самого останнього розіграшу. Матч був вкрай нервовим, і я рада, що змогла його витримати", - сказала Світоліна під час флеш-інтерв'ю на корті.

Українська тенісистка зізналася, що від самого початку налаштовувалася на складний матч із великою кількістю затяжних розіграшів і саме під такий розвиток подій вибудовувала свою тактику.

"Я готувалася до складної битви і довгих розіграшів. Намагалася дуже добре працювати ногами, зберігати максимальну концентрацію і шукати слабкі місця в її грі, щоб використовувати їх", - зазначила Еліна.

Також Світоліна з гумором відреагувала на пораду свого чоловіка, Гаеля Монфіса, грати спокійніше.

"Сьогодні я точно не була спокійною. Йому б це не сподобалося, але, думаю, результатом він усе ж задоволений", - сказала Світоліна, додавши, що підтримка родини нині має для неї особливе значення.

Що далі

Світоліна повторила свій особистий рекорд і вчетверте в кар'єрі пробилась в 1/4 фіналу Australian Open. На жаль, подолати цю стадію не вдавалося ще жодного разу.

Наступною суперницею першої ракетки України стане американка Коко Гофф, яка посідає третє місце в рейтингу WTA. Раніше тенісистки вже грали на Australian Open у 2021 році – тоді в 1/32 фіналу Світоліна відсвяткувала перемогу. Але загалом в очних зустрічах Гофф випереджає Еліну з рахунком 2:1.

Матч 1/4 фіналу відбудеться у вівторок, 27 січня. Точний час початку буде відомий згодом.