ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина уничтожила вторую россиянку на Australian Open-2026 и повторила личный рекорд

Воскресенье 25 января 2026 13:36
UA EN RU
Свитолина уничтожила вторую россиянку на Australian Open-2026 и повторила личный рекорд Элина Свитолина (фото: WTA)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв в четвертом круге седьмую ракетку мира - "нейтральную" Мирру Андрееву. Этот результат - повторение личного рекорда отечественной теннисистки на турнире в Мельбурне.

О ходе поединка и результате - рассказывает РБК-Украина.

Australian Open 2026, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Мирра Андреева - 6:2, 6:4

Реванш за Индиан-Уэллс

Для Свитолиной это была вторая встреча в карьере с 18-летней Андреевой. Первое очное противостояние состоялось в марте прошлого года в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, где победу одержала россиянка - 7:5, 6:3.

На этот раз украинка взяла убедительный реванш.

Как прошел матч

Первый сет Свитолина провела уверенно и выиграла его за 36 минут - 6:2. Украинка захватила инициативу после брейка при счете 3:1, а в заключительном гейме реализовала третий сетбол на подаче соперницы.

Вторую партию Свитолина начала с проигранного гейма на своей подаче, после чего Андреева повела 2:0. Украинка сумела переломить ход сета, отыграв три брейкпойнта, после чего выиграла серию геймов и вышла вперед - 3:2.

В десятом гейме на подаче соперницы Свитолина закрыла матч. Андреева отыграла первый матчбол, однако со второй попытки украинка ударом навылет оформила победу. В целом поединок длился 1 час 24 минуты.

Победная серия Свитолиной

Победа над Андреевой стала для Свитолиной:

  • седьмой над теннисисткой из топ-10 на турнирах Grand Slam (всего 44-й в карьере)
  • четвертым выходом в четвертьфинал Australian Open (второй сезон подряд)
  • продолжением беспроигрышной серии, которая продолжается после титула на турнире WTA 250 в Окленде

В целом это 14-й четвертьфинал Свитолиной на турнирах Grand Slam, в котором она будет бороться за четвертый полуфинал в карьере и первый - в Мельбурне.

Следующая соперница - Коко Гофф

Андреева - вторая "нейтральная" жертва Свитолиной на нынешнем Australian Open. В предыдущем круге украинка выбила другую россиянку - 22-ю ракетку мира Диану Шнайдер.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира - американкой Коко Гофф. Поединок запланирован на 27 января.

Ранее теннисистки встречались трижды: Свитолина победила во втором круге Australian Open-2021, однако уступила американке в двух матчах 2024 года.

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Australian Open Элина Свитолина
Новости
Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину
Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света