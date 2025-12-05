Экс-участница "Холостяка" развеяла главные мифы о шоу и рассказала, что ее поразило

Валерию Жуковскую считали одной из фавориток "холостяка" Тараса Цымбалюка, но она покинула шоу в седьмом выпуске . Девушка развеяла самые распространенные мифы о проекте и поделилась тем, что ее больше всего поразило во время съемок.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Есть ли на "Холостяке" сценарий

По словам Валерии, один из самых популярных мифов - якобы на "Холостяке" существует прописанный сценарий, а девушек намеренно подталкивают к конфликтам. Однако ничего подобного она не увидела.

"Когда-то слышала, что на проекте есть сценарий, что девушек мотивируют ссориться. Ни один из этих "фактов" не подтвердился - ты есть ты, и только ты решаешь, что говорить и как реагировать", - отметила Жуковская.

Еще одним моментом, который произвел на нее особое впечатление, стал масштаб съемочного процесса и объем работы команды.

"Правильнее сказать - поразило. Масштаб: какая большая "машина" "Холостяк", сколько труда вложено, чтобы реализовать, снять и показать этот проект. Огромная команда и плодотворная работа без нормированного графика", - рассказала Валерия.

По ее словам, участие в шоу стало важным опытом, который позволил ей увидеть телевизионный процесс изнутри и понять, в какой подготовке требуется создание подобных проектов.

Что известно про Валерию Жуковскую

Валерия Жуковская, которая участвовала в "Холостяке-14", родом из Николаева. Девушке 28 лет.

Она профессиональная спортсменка в выездке, мастер спорта и участница национальной сборной Украины. После начала полномасштабной войны Валерия была вынуждена переехать в Германию вместе со своими лошадьми, а сейчас уже вернулась домой.

Спортсменка связывает свое будущее с Украиной и хочет представлять ее на Олимпийских играх.

На первой встрече Валерия понравилась Цымбалюку, однако далее отношения не развивались.

С девушкой Тарас попрощался прямо на свидании. На прощание она пожелала холостяку найти того человека, который ему действительно подходит - в пределах проекта или вне его.

Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)