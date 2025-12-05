Кто достоин финала? Экс-участница "Холостяка" назвала своих фавориток для Цымбалюка
Мастер спорта Украины по выездке Валерия Жуковская, с которой Тарас Цымбалюк попрощался в седьмом выпуске еще до церемонии роз, впервые поделилась своими впечатлениями от участия в шоу и рассказала, кого видит в финале.
Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.
Валерия призналась, что сегодня среди участниц имеет собственных фавориток и именно их настроение больше всего совпадает с темпераментом Тараса.
"Трудно судить объективно, но на сегодня именно по вайбу для меня финалистки - Ирочка и Надин", - поделилась девушка.
Также она призналась, что проект подарил ей искренние знакомства и новые связи, которые она ценит не меньше романтического опыта.
Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
"Да, я благодарна проекту за людей, которых он мне подарил. Но об этом чуть позже!" - отметила спортсменка.
Комментируя взаимоотношения с другими участницами, Жуковская отметила, что с первого дня старалась оставаться максимально нейтральной и ни с кем не вступать в конфронтацию.
В то же время уже после просмотра серий ее отношение к отдельным девушкам изменилось.
"Нужно понимать, что во время съемок ощущения гипертрофированы. Я очень ровно относилась ко всем девушкам с самого начала - думаю, это было заметно. Но могу сказать, что во время просмотра проекта на телеэкране некоторые открылись для меня с другой стороны", - сказала Валерия.
Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
