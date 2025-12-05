ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Свидание на вылет: из "Холостяка" ушли сразу две участницы

Пятница 05 декабря 2025 20:13
UA EN RU
Свидание на вылет: из "Холостяка" ушли сразу две участницы Оксана ушла из "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В новом выпуске "Холостяка" во время свидания на вылет, на котором Тарас Цымбалюк сначала попрощался с Олей, актер удивил решением. После этого он сказал, что не хочет тратить время второй девушки - косметолога Оксаны.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".

Почему Цымбалюк попрощался сразу с обеими девушками

Да, Тарас решил отпустить Олю, ведь чувствовал, что они разные люди. Фитнес-тренерша боялась доверять и открываться для новых отношений. Поэтому он решил не тратить ее время.

Когда же Цымбалюк вернулся к Оксане, которая ждала его в зале филармонии, он сразу заметил странную реакцию. Косметолог обрадовалась, когда поняла, что со свидания на вылет ушла Оля.

Но потом актер решил с ней серьезно поговорить. Оказалось, Оксана не может прямо сказать, что готова к новым отношениям.

Тарас был шокирован, но попытался понять мысли девушки. Впрочем, она не захотела откровенно говорить о своих чувствах.

Свидание на вылет: из &quot;Холостяка&quot; ушли сразу две участницыОксана Шанюк и Ольга Дзундза (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Я вижу и слышу одно и то же. Поэтому у меня возникает вопрос: ты вообще готова к отношениям?" - сказал Тарас.

Поэтому Цымбалюк сказал, что не хочет тратить время. И он проводил ее до машины, Оксана оставила проект и не получила розу после свидания на вылет.

"Имею ли я право так тратить твое время, а ты мое?" - сказал актер.

Косметолог обнаружила, что проявляет инициативу только когда она влюблена и уже находится в отношениях.

"Случилось как случилось. Я видела, что он расстроен, возможно, он что-то от меня ожидал. Но я не та женщина, которая будет проявлять инициативу, которая будет быстро раскрываться. Я не совсем готова так быстро впускать человека в свою жизнь. Поеду в Таиланд на месяц, отдохну", - сказала Оксана напоследок.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне