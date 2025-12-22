ua en ru
"Это был удар": Фединчик впервые рассказал про измену Наталки Денисенко

Понедельник 22 декабря 2025 13:59
UA EN RU
"Это был удар": Фединчик впервые рассказал про измену Наталки Денисенко Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Катерина Собкова

Украинский актер Андрей Фединчик впервые открыто рассказал о разрыве со своей женой, актрисой Наталкой Денисенко, и об обстоятельствах измены с ее стороны.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Фединчик откровенно рассказал про измену жены

На вопрос Доротюк о том, когда Андрей осознал, что это конец отношений и брака, он сначала не очень хотел рассказывать подробности, но все же расставил все точки над і.

"Хорошо. Я не хочу углубляться во всю эту историю, если честно. Все очень просто. Я почувствовал уже, это был, наверное, январь, начало января, я приехал с операции, что она уже не со мной", - рассказал Фединчик.

Тогда Андрей откровенно спросил у Денисенко, есть ли у нее кто-то.

"Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я говорю: "Ну, тогда это конец. Назад дороги не будет", - отметил актер.

Через некоторое время он узнал правду от близких друзей.

"И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения", - подчеркнул он.

Фединчик подчеркнул, что все, кроме него, уже давно знали о романе Денисенко с бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Тогда он позвонил его жене.

"Почему-то так случилось, что я все уже знали об этом. И даже жена того мужчины, это был ее еще муж, с которым у нее были отношения, я набрал жену. Мы созвонились, мы до сих пор общаемся. Да, она это подтвердила, что она знает об этом, об их отношениях и все. И тогда я понял, что все совсем иначе", - подчеркнул Фединчик.

Также актер не скрывает, что для него это стало огромным ударом.

"Было, было огромным ударом. Ну, я скажу так, по-хорошему надо говорить правду", - подчеркнул Фединчик.

На видео этот момент можно просмотреть с 47:42.

