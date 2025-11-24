Первые участники "Танців з зірками": кто выйдет на паркет в новогоднем спецвыпуске

Так, к спецвыпуску присоединятся представители шоу-бизнеса, медиа и военные, которые в этом году воплотят свои мечты и поддержат сбор на прицельную эвакуацию для Сил обороны Украины.

Стали известны первые участники "Танців із зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Стендап-комик Василий Байдак

Василий Байдак - один из самых известных украинских комиков, участник театра абсурда "Воробей" и пародийной группы Badstreet Boys.

Его стиль выступлений нередко называют "комедией абсурда". С первых дней полномасштабного вторжения артист активно волонтерит и участвует в крупных сборах в поддержку украинских защитников.

Василий Байдак (фото: instagram.com/by_by_duck)

Ветеранка Руслана Данилкина

Руслана Данилкина ушла на фронт в 18 лет, где служила оператором-связистом.

10 февраля 2023 года получила тяжелое ранение. Пройдя длительный путь реабилитации и принятия новой жизни, сегодня она помогает другим раненым украинцам.

С сентября 2023 года работает в медицинском центре Superhumans, поддерживая пациентов и помогая им адаптироваться. Также ведет активный блог в соцсетях, где делится опытом и мотивирует других.

Руся Данилкина (фото: instagram.com/rusya_danilkina)

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс много лет мечтала выйти на паркет "Танцев". В этом году мечта осуществится: ведущая вступает в символическую эстафету от своих коллег Людмилы Барбир и Руслана Сеничкина, которые участвовали в шоу в предыдущих сезонах.

Зрители знают Нелю за ее искренность, теплоту и светлую энергетику, и именно такой она выйдет на сцену в новогоднем выпуске.

Неля Шовкопляс (фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas)

Что известно о возвращении "Танців із зірками"

Проект реализуется в партнерстве с Superhumans Center - всеукраинским современным центром, специализирующимся на лечении военных травм.

Вместе с врачами команда шоу поддерживает сбор на прицельную эвакуацию - инновационный формат транспортировки раненых военных с передовой непосредственно в операционную.

Такой подход позволяет сократить время эвакуации до 17, а иногда и до 15 часов после ранения.

Эти часы являются критическими: именно они часто определяют, удастся ли спасти конечность или даже жизнь бойца.

Состав судей специального выпуска также постоянный, но обновленный. В жюри вошел танцовщик с многолетним опытом в проекте, а с начала полномасштабной войны - боец ВСУ Дмитрий Дикусар.

Рядом с ним будет оценивать выступления Наталья Могилевская, которая трижды участвовала в "Танцах со звездами" и хорошо знает проект изнутри.

В состав судей присоединился и MONATIK - артист, который задает тон украинской поп-музыке и имеет экспертизу в хореографии. Завершает четверку прима-балерина Екатерина Кухар.