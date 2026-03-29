Победители "Евровидения-2024" Nemo снова в Киеве: что известно об их визите (фото)

Nemo примут участие в шоу Jerry Heil?

В сообществе "Дом Евровидения" предположили, что причиной второго визита швейцарских исполнителей может быть приглашение от Jerry Heil.

Еще во время своего сольного концерта в Киеве в октябре 2025 года певица звала Nemo выступить на ее большом концерте во Дворце спорта, который запланирован на 4 апреля.

Официально участие Nemo в шоу пока не подтверждали.

Впрочем, их появление в столице накануне события лишь подогрело слухи о возможном совместном выступлении.

Антон Крамер с Nemo (скриншот)

Как отмечает источник, на предстоящую поездку в Киев артисты могли намекать и ранее в своем Discord-сообществе, где якобы заранее упоминали о запланированном визите.

Для Nemo это уже вторая поездка в Украину. Впервые они приехали в Киев в октябре 2025 года.

Тогда артисты не только дали сольный концерт в столичном клубе Atlas, но и знакомились с городом и украинской культурой.

Во время первого приезда музыканты публиковали кадры из центра столицы, в частности с Михайловской площади.

Тогда они описывали Киев как "мрачный, но красивый" из-за погоды и отмечали, что для них было важно приехать именно в Украину.

Тот концерт стал для исполнителей первым выступлением в Украине, где они также представили альбом Arthouse.

Джерри Хейл и Nemo (фото: Telegram-канал Jerry Heil)

Часть средств, собранных с мероприятия, тогда направили на благотворительность, в частности на закупку медицинского оборудования для "Охматдета".

В то же время прошлый визит артистов совпал с массированной ракетной атакой РФ по Киеву.

Из-за длительной воздушной тревоги и обстрелов они были вынуждены провести ночь в укрытии отеля.

После той ночи Nemo поделились эмоциями от пережитого.

"Я спал в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время пребывания в убежище. Киев - одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал", - отметили исполнители.

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)

Во время первого визита Nemo также общались с украинскими артистами.

В частности, Jerry Heil рассказывала, что учила их базовым украинским фразам, а также вспоминала, что знакома с ними еще со времен Евровидения-2024.

Кроме того, другие музыканты отмечали, что швейцарские исполнители даже подписались на украинские Telegram-каналы, которые сообщают о воздушных тревогах.