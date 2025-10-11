ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Jerry Heil и Nemo "зажгли" на одной сцене в Киеве: выступление попало на видео

Суббота 11 октября 2025 11:38
UA EN RU
Jerry Heil и Nemo "зажгли" на одной сцене в Киеве: выступление попало на видео Джерри Хейл и Nemo (фото: Telegram-канал Jerry Heil)
Автор: Полина Иваненко

Победители "Евровидения-2024" Nemo выступили в Киеве. Во время концерта на сцену вышла певица Jerry Heil, вместе они исполнили сразу два хита.

Каким было выступление, рассказывает РБК-Украина.

Jerry Heil и Nemo "зажгли" в Киеве

Музыкальный критик Роман Бутурлакин, который побывал на концерте, записал на видео момент, когда на сцене была Джерри. Артисты исполнили песню "The Code", с которой Nemo победили на "Евровидении".

И, как понятно из комментариев, этот дуэт понравился фанам. Юзеры отмечают, что Nemo и Jerry Heil излучают особую энергетику, а в совместном исполнении эта песня приобрела еще большую силу.

А уже потом сама Jerry Heil поделилась отрывком с концерта. Вместе с Nemo она исполнила свой хит "Додай гучності (12 points)".

"Будто вчера было "Евровидение"... Еще недавно я ездила в гости в Цюрих, а сегодня мы принимаем Nemo в Киеве!" - написала Джерри.

Кроме этого, она добавила обращение к Nemo.

"Спасибо, что вы такие открытые и смелые! Киев уже снова ждет вас", - отметила певица.


Что известно о Nemo

Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, родился 3 августа 1999 года. В 2023 году артист объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил обращаться к нему местоимением "они".

На "Евровидении" в 2024 году Немо представили родную Швейцарию. Именно там они познакомились с Jerry Heil, которая представляла Украину вместе с Alyona Alyona.

Выступление Nemo на "Евровидении"

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: видео из Instagram Бутурлакина и Jerry Heil.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Новости шоу-бизнеса Jerry Heil Звезды шоу-бизнеса
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит