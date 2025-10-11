Jerry Heil и Nemo "зажгли" на одной сцене в Киеве: выступление попало на видео

Победители "Евровидения-2024" Nemo выступили в Киеве. Во время концерта на сцену вышла певица Jerry Heil, вместе они исполнили сразу два хита.

Jerry Heil и Nemo "зажгли" в Киеве

Музыкальный критик Роман Бутурлакин, который побывал на концерте, записал на видео момент, когда на сцене была Джерри. Артисты исполнили песню "The Code", с которой Nemo победили на "Евровидении".

И, как понятно из комментариев, этот дуэт понравился фанам. Юзеры отмечают, что Nemo и Jerry Heil излучают особую энергетику, а в совместном исполнении эта песня приобрела еще большую силу.

А уже потом сама Jerry Heil поделилась отрывком с концерта. Вместе с Nemo она исполнила свой хит "Додай гучності (12 points)".

"Будто вчера было "Евровидение"... Еще недавно я ездила в гости в Цюрих, а сегодня мы принимаем Nemo в Киеве!" - написала Джерри.

Кроме этого, она добавила обращение к Nemo.

"Спасибо, что вы такие открытые и смелые! Киев уже снова ждет вас", - отметила певица.



Что известно о Nemo

Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, родился 3 августа 1999 года. В 2023 году артист объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил обращаться к нему местоимением "они".

На "Евровидении" в 2024 году Немо представили родную Швейцарию. Именно там они познакомились с Jerry Heil, которая представляла Украину вместе с Alyona Alyona.

Выступление Nemo на "Евровидении"