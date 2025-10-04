ua en ru
Последний "тысячник" сезона WTA: Костюк и Ястремская получили соперниц на старте

Суббота 04 октября 2025 16:37
Последний "тысячник" сезона WTA: Костюк и Ястремская получили соперниц на старте Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы турнира WTA 1000 в китайском Ухане провели жеребьевку основной сетки. Соперниц получили две представительницы Украины - Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

С кем встретятся украинки

Вторая ракетка Украины и 28-я в мире Костюк стартует матчем против чешской теннисистки Каролины Муховой (№15 WTA).

Это будет вторая их встреча за последние два месяца. В предыдущей украинка проиграла в 1/8 финала US Open.

Если Костюк сумеет взять реванш, во втором круге ее будет ждать победительница пары Магдалена Френх (Польша, №46 WTA) - Вероника Кудерметова ("нейтральная", №30 WTA).

Ранее Марта выступала в Ухане лишь один раз: в прошлом году она дошла до третьего круга.

31-я ракетка мира Даяна Ястремская на старте турнира встретится с немкой Лаурой Зигемунд (№53 WTA). Для теннисисток это четвертая очная встреча. Все три предыдущие завершились в пользу украинки - последний раз на турнире WTA 1000 в Риме-2024.

В случае победы над Зигемунд Ястремская сыграет во втором круге против 5-й в мире "нейтральной" Мирры Андреевой.

Лучшее достижение Ястремской в Ухане - четвертьфинал 2019 года, а в прошлом сезоне Даяна выбыла уже в первом круге.

Кто не сыграет

Участие в соревнованиях в Ухане планировала первая отечественная ракетка Элина Свитолина, однако в конце сентября объявила о досрочном завершении сезона.

Еще одна представительница Украины, Юлия Стародубцева (№86 WTA) не пробилась в основу. В квалификации она уступила "нейтральной" Полине Кудерметовой. Для украинки это поражение стало седьмым подряд.

Открытый чемпионат Уханя: что известно

Женский профессиональный теннисный турнир Wuhan Open впервые состоялся в 2014 году. В 2020-2023 годах не проводился из-за пандемии коронавируса.

Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Optics Valley International Tennis Center. Центральный корт вмещает 15 000 зрителей.

Это последний "тысячник" WTA в сезоне. Его призовой фонд составляет почти 3,7 миллиона долларов США. Основной турнир стартует в понедельник, 6 октября. Финал состоится 12 октября.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Кроме того, читайте, сколько заработала Марта Костюк на турнире WTA в Пекине.

