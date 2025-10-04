Последний "тысячник" сезона WTA: Костюк и Ястремская получили соперниц на старте
Организаторы турнира WTA 1000 в китайском Ухане провели жеребьевку основной сетки. Соперниц получили две представительницы Украины - Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
С кем встретятся украинки
Вторая ракетка Украины и 28-я в мире Костюк стартует матчем против чешской теннисистки Каролины Муховой (№15 WTA).
Это будет вторая их встреча за последние два месяца. В предыдущей украинка проиграла в 1/8 финала US Open.
Если Костюк сумеет взять реванш, во втором круге ее будет ждать победительница пары Магдалена Френх (Польша, №46 WTA) - Вероника Кудерметова ("нейтральная", №30 WTA).
Ранее Марта выступала в Ухане лишь один раз: в прошлом году она дошла до третьего круга.
31-я ракетка мира Даяна Ястремская на старте турнира встретится с немкой Лаурой Зигемунд (№53 WTA). Для теннисисток это четвертая очная встреча. Все три предыдущие завершились в пользу украинки - последний раз на турнире WTA 1000 в Риме-2024.
В случае победы над Зигемунд Ястремская сыграет во втором круге против 5-й в мире "нейтральной" Мирры Андреевой.
Лучшее достижение Ястремской в Ухане - четвертьфинал 2019 года, а в прошлом сезоне Даяна выбыла уже в первом круге.
Кто не сыграет
Участие в соревнованиях в Ухане планировала первая отечественная ракетка Элина Свитолина, однако в конце сентября объявила о досрочном завершении сезона.
Еще одна представительница Украины, Юлия Стародубцева (№86 WTA) не пробилась в основу. В квалификации она уступила "нейтральной" Полине Кудерметовой. Для украинки это поражение стало седьмым подряд.
Открытый чемпионат Уханя: что известно
Женский профессиональный теннисный турнир Wuhan Open впервые состоялся в 2014 году. В 2020-2023 годах не проводился из-за пандемии коронавируса.
Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Optics Valley International Tennis Center. Центральный корт вмещает 15 000 зрителей.
Это последний "тысячник" WTA в сезоне. Его призовой фонд составляет почти 3,7 миллиона долларов США. Основной турнир стартует в понедельник, 6 октября. Финал состоится 12 октября.
