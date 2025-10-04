ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Останній "тисячник" сезону WTA: Костюк та Ястремська отримали суперниць на старті

Субота 04 жовтня 2025 16:37
UA EN RU
Останній "тисячник" сезону WTA: Костюк та Ястремська отримали суперниць на старті Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Організатори турніру WTA 1000 у китайському Ухані провели жеребкування основної сітки. Суперниць отримали дві представниці України – Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

З ким зустрінуться українки

Друга ракетка України та 28-ма у світі Костюк стартує матчем проти чеської тенісистки Кароліни Мухової (№15 WTA).

Це буде друга їхня зустріч за останні два місяці. У попередній українка програла в 1/8 фіналу US Open.

Якщо Костюк зуміє взяти реванш, у другому колі на неї чекатиме переможниця пари Магдалена Френх (Польща, №46 WTA) – Вероніка Кудєрметова ("нейтральна", №30 WTA).

Раніше Марта виступала в Ухані лише один раз: минулого року вона дійшла до третього кола.

31-ша ракетка світу Даяна Ястремська на старті турніру зустрінеться з німкенею Лаурою Зігемунд (№53 WTA). Для тенісисток це четверта очна зустріч. Всі три попередні завершилися на користь українки – востаннє на турнірі WTA 1000 у Римі-2024.

У разі перемоги над Зігемунд Ястремська зіграє у другому колі проти 5-ї в світі "нейтральної" Мірри Андрєєвої.

Найкраще досягнення Ястремської в Ухані – чвертьфінал 2019 року, а минулого сезону Даяна вибула вже у першому колі.

Хто не зіграє

Участь у змаганнях в Ухані планувала перша вітчизняна ракетка Еліна Світоліна, однак наприкінці вересня оголосила про дострокове завершення сезону.

Ще одна представниця України, Юлія Стародубцева (№86 WTA) не пробилася в основу. У кваліфікації вона поступилась "нейтральній" Поліні Кудермєтовій. Для українки ця поразка стала сьомою поспіль.

Відкритий чемпіонат Уханю: що відомо

Жіночий професійний тенісний турнір Wuhan Open вперше відбувся у 2014 році. У 2020-2023 роках не проводився через пандемію коронавірусу.

Матчі проходять на відкритих хардових кортах комплексу Optics Valley International Tennis Center. Центральний корт вміщує 15 000 глядачів.

Це останній "тисячник" WTA у сезоні. Його призовий фонд становить майже 3,7 мільйона доларів США. Основний турнір стартує у понеділок, 6 жовтня. Фінал відбудеться 12 жовтня.

Раніше ми писали, як Україна піднялася на рекордне місце у світовому рейтингу тенісних збірних.

Крім того, читайте, скільки заробила Марта Костюк на турнірі WTA у Пекіні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим