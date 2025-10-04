Останній "тисячник" сезону WTA: Костюк та Ястремська отримали суперниць на старті

Організатори турніру WTA 1000 у китайському Ухані провели жеребкування основної сітки. Суперниць отримали дві представниці України – Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації .

З ким зустрінуться українки

Друга ракетка України та 28-ма у світі Костюк стартує матчем проти чеської тенісистки Кароліни Мухової (№15 WTA).

Це буде друга їхня зустріч за останні два місяці. У попередній українка програла в 1/8 фіналу US Open.

Якщо Костюк зуміє взяти реванш, у другому колі на неї чекатиме переможниця пари Магдалена Френх (Польща, №46 WTA) – Вероніка Кудєрметова ("нейтральна", №30 WTA).

Раніше Марта виступала в Ухані лише один раз: минулого року вона дійшла до третього кола.

31-ша ракетка світу Даяна Ястремська на старті турніру зустрінеться з німкенею Лаурою Зігемунд (№53 WTA). Для тенісисток це четверта очна зустріч. Всі три попередні завершилися на користь українки – востаннє на турнірі WTA 1000 у Римі-2024.

У разі перемоги над Зігемунд Ястремська зіграє у другому колі проти 5-ї в світі "нейтральної" Мірри Андрєєвої.

Найкраще досягнення Ястремської в Ухані – чвертьфінал 2019 року, а минулого сезону Даяна вибула вже у першому колі.

Хто не зіграє

Участь у змаганнях в Ухані планувала перша вітчизняна ракетка Еліна Світоліна, однак наприкінці вересня оголосила про дострокове завершення сезону.

Ще одна представниця України, Юлія Стародубцева (№86 WTA) не пробилася в основу. У кваліфікації вона поступилась "нейтральній" Поліні Кудермєтовій. Для українки ця поразка стала сьомою поспіль.

Відкритий чемпіонат Уханю: що відомо

Жіночий професійний тенісний турнір Wuhan Open вперше відбувся у 2014 році. У 2020-2023 роках не проводився через пандемію коронавірусу.

Матчі проходять на відкритих хардових кортах комплексу Optics Valley International Tennis Center. Центральний корт вміщує 15 000 глядачів.

Це останній "тисячник" WTA у сезоні. Його призовий фонд становить майже 3,7 мільйона доларів США. Основний турнір стартує у понеділок, 6 жовтня. Фінал відбудеться 12 жовтня.