Олимпиада-2026. Потерянная надежда Украины, золотой рекорд Норвегии и другие события 20 февраля
В пятницу, 20 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине соревновались шестеро отечественных атлетов в двух видах спорта. Также было разыграно семь медальных финалов.
О главных событиях дня и итоговом медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Фристайл: утраченные надежды Украины
Три комплекта наград были разыграны во фристайле. В одной из дисциплин - мужской лыжной акробатике украинцы небезосновательно рассчитывали на медаль.
Однако неприятности начались уже в квалификации, где провалился лидер команды Дмитрий Котовский, а также - Ян Гаврюк и Максим Кузнецов. Единственным отечественным представителем в основном этапе стал Александр Окипнюк. Однако и он занял 10-е место и в суперфинальную топ-6 не пробился.
Золотую медаль здесь получил Ван Синьди из Китая, "серебро" - Ноэ Рот из Швейцарии, а "бронзу" - еще один китаец Ли Тяньма.
Кроме того, во фристайле определили победительницу в женском ски-кроссе. Ею стала Даниэла Майер из Германии, которая опередила Фанни Смит (Швейцария) и Сандру Нестлунд (Швеция).
А в мужском хафпайпе триумфовал американец Алекс Феррейра. Серебряную награду завоевал эстонец Хенри Сильдару, бронзовую - Брэндон Маккай из Канады.
Биатлон: топ-10 Мандзина и "золото" Норвегии
В биатлоне состоялась заключительная мужская гонка - масстарт. В ней Украину представили Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.
Мандзин провел неплохую гонку и замкнул топ-10. Пидручный оказался на 17-й позиции.
"Золото" - первое в своей карьере здесь получил норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Вторым к финишу пришел его соотечественник Штурла Легрейд. Тройку призеров замкнул титулованный француз Кантен Фийон-Мае.
Конькобежный спорт: очередной триумф Нидерландов
Золотую медаль на дистанции 1500 метров среди женщин завоевала представительница Нидерландов Антуанетта Райпма-Де Йонг. Для спортсменки это первое олимпийское "золото" в карьере и вторая подряд награда на этой дистанции после пекинской "бронзы" 2022 года.
Серебряную награду завоевала норвежка Рагне Виклюнн. Тройку лидеров замкнула Валери Мальте из Канады.
Шорт-трек: дубль Южной Кореи
Два последних комплекта наград разыграли в шорт-треке.
В мужской эстафете историческую победу праздновала сборная Нидерландов в составе Йенса и Мелле ван 'т Ваутов, Тена Бура и Фрисо Эмонса.
Серебряные медали завоевала четверка из Южной Кореи, а бронзовый успех праздновали хозяева льда - итальянцы.
А в женском финале на дистанции 1500 метров доминировали представительницы Южной Кореи: Ким Гиль Йи и Чхве Мин Джон заняли первую и вторую строчки соответственно. "Бронзу" довольно неожиданно забрала Коринна Стоддард из США.
Олимпиада-2026, все призеры 20 февраля:
Фристайл
Лыжная акробатика, мужчины
- Ван Синьди (Китай)
- Ноэ Рот (Швейцария)
- Ли Тяньма (Китай)
Ски-кросс, женщины
- Даниэла Майер (Германия)
- Фанни Смит (Швейцария)
- Сандра Нестлунд (Швеция)
Хафпайп, мужчины
- Алекс Феррейра (США)
- Хенри Сильдару (Эстония)
- Брэндон Маккай (Канада)
Биатлон, масстарт, мужчины
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия)
- Штурла Легрейд (Норвегия)
- Кантен Фийон-Мае (Франция)
Конькобежный спорт, женщины, 1500 метров
- Антуанетта Райпма-Де Йонг (Нидерланды)
- Рагне Виклюнн (Норвегия)
- Валери Мальте (Канада)
Шорт-трек
Мужчины, эстафета
- Нидерланды
- Южная Корея
- Италия
Женщины, 1500 метров
- Ким Гиль Йи (Южная Корея)
- Чхве Мин Джон (Южная Корея)
- Коринна Стоддард (США)
Медальный зачет
В командном зачете уверенно лидирует сборная Норвегии, которая 20 февраля получила 17-е "золото" на Играх-2026 и побила собственный рекорд, установленный четыре года назад в Пекине.
На чистое второе место вышли атлеты из США. Третьими идут хозяева Олимпиады - итальянцы.
Топ-10 медального зачета:
- Норвегия - 17 "золота" + 10 "серебра" + 10 "бронзы" = 37 медалей
- США - 10 + 12 + 7 = 29
- Италия - 9 + 5 + 13 = 27
- Нидерланды - 8 + 7 + 3 = 18
- Германия - 6 + 8 + 8 = 22
- Франция - 6 + 8 + 6 = 20
- Швейцария - 6 + 6 + 5 = 17
- Швеция - 6 + 6 + 4 = 16
- Австрия - 5 + 8 + 5 = 18
- Япония - 5 + 7 + 12 = 24
Ранее мы сообщали об историческом дебюте украинцев в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026.