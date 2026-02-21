ua en ru
Олимпиада-2026. Потерянная надежда Украины, золотой рекорд Норвегии и другие события 20 февраля

Суббота 21 февраля 2026 00:25
UA EN RU
Олимпиада-2026. Потерянная надежда Украины, золотой рекорд Норвегии и другие события 20 февраля Олимпиада-2026 вышла на финальный отрезок (фото: фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 20 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине соревновались шестеро отечественных атлетов в двух видах спорта. Также было разыграно семь медальных финалов.

О главных событиях дня и итоговом медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Пидручный высказался о своем будущем после Олимпиады-2026

Фристайл: утраченные надежды Украины

Три комплекта наград были разыграны во фристайле. В одной из дисциплин - мужской лыжной акробатике украинцы небезосновательно рассчитывали на медаль.

Однако неприятности начались уже в квалификации, где провалился лидер команды Дмитрий Котовский, а также - Ян Гаврюк и Максим Кузнецов. Единственным отечественным представителем в основном этапе стал Александр Окипнюк. Однако и он занял 10-е место и в суперфинальную топ-6 не пробился.

Золотую медаль здесь получил Ван Синьди из Китая, "серебро" - Ноэ Рот из Швейцарии, а "бронзу" - еще один китаец Ли Тяньма.

Кроме того, во фристайле определили победительницу в женском ски-кроссе. Ею стала Даниэла Майер из Германии, которая опередила Фанни Смит (Швейцария) и Сандру Нестлунд (Швеция).

А в мужском хафпайпе триумфовал американец Алекс Феррейра. Серебряную награду завоевал эстонец Хенри Сильдару, бронзовую - Брэндон Маккай из Канады.

Биатлон: топ-10 Мандзина и "золото" Норвегии

В биатлоне состоялась заключительная мужская гонка - масстарт. В ней Украину представили Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Мандзин провел неплохую гонку и замкнул топ-10. Пидручный оказался на 17-й позиции.

"Золото" - первое в своей карьере здесь получил норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Вторым к финишу пришел его соотечественник Штурла Легрейд. Тройку призеров замкнул титулованный француз Кантен Фийон-Мае.

Конькобежный спорт: очередной триумф Нидерландов

Золотую медаль на дистанции 1500 метров среди женщин завоевала представительница Нидерландов Антуанетта Райпма-Де Йонг. Для спортсменки это первое олимпийское "золото" в карьере и вторая подряд награда на этой дистанции после пекинской "бронзы" 2022 года.

Серебряную награду завоевала норвежка Рагне Виклюнн. Тройку лидеров замкнула Валери Мальте из Канады.

Шорт-трек: дубль Южной Кореи

Два последних комплекта наград разыграли в шорт-треке.

В мужской эстафете историческую победу праздновала сборная Нидерландов в составе Йенса и Мелле ван 'т Ваутов, Тена Бура и Фрисо Эмонса.

Серебряные медали завоевала четверка из Южной Кореи, а бронзовый успех праздновали хозяева льда - итальянцы.

А в женском финале на дистанции 1500 метров доминировали представительницы Южной Кореи: Ким Гиль Йи и Чхве Мин Джон заняли первую и вторую строчки соответственно. "Бронзу" довольно неожиданно забрала Коринна Стоддард из США.

Олимпиада-2026, все призеры 20 февраля:

Фристайл

Лыжная акробатика, мужчины

  1. Ван Синьди (Китай)
  2. Ноэ Рот (Швейцария)
  3. Ли Тяньма (Китай)

Ски-кросс, женщины

  1. Даниэла Майер (Германия)
  2. Фанни Смит (Швейцария)
  3. Сандра Нестлунд (Швеция)

Хафпайп, мужчины

  1. Алекс Феррейра (США)
  2. Хенри Сильдару (Эстония)
  3. Брэндон Маккай (Канада)

Биатлон, масстарт, мужчины

  1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия)
  2. Штурла Легрейд (Норвегия)
  3. Кантен Фийон-Мае (Франция)

Конькобежный спорт, женщины, 1500 метров

  1. Антуанетта Райпма-Де Йонг (Нидерланды)
  2. Рагне Виклюнн (Норвегия)
  3. Валери Мальте (Канада)

Шорт-трек

Мужчины, эстафета

  1. Нидерланды
  2. Южная Корея
  3. Италия

Женщины, 1500 метров

  1. Ким Гиль Йи (Южная Корея)
  2. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
  3. Коринна Стоддард (США)

Медальный зачет

В командном зачете уверенно лидирует сборная Норвегии, которая 20 февраля получила 17-е "золото" на Играх-2026 и побила собственный рекорд, установленный четыре года назад в Пекине.

На чистое второе место вышли атлеты из США. Третьими идут хозяева Олимпиады - итальянцы.

Топ-10 медального зачета:

  1. Норвегия - 17 "золота" + 10 "серебра" + 10 "бронзы" = 37 медалей
  2. США - 10 + 12 + 7 = 29
  3. Италия - 9 + 5 + 13 = 27
  4. Нидерланды - 8 + 7 + 3 = 18
  5. Германия - 6 + 8 + 8 = 22
  6. Франция - 6 + 8 + 6 = 20
  7. Швейцария - 6 + 6 + 5 = 17
  8. Швеция - 6 + 6 + 4 = 16
  9. Австрия - 5 + 8 + 5 = 18
  10. Япония - 5 + 7 + 12 = 24

Ранее мы сообщали об историческом дебюте украинцев в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026.

