Олимпиада-2026. Потерянная надежда Украины, золотой рекорд Норвегии и другие события 20 февраля

В пятницу, 20 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине соревновались шестеро отечественных атлетов в двух видах спорта. Также было разыграно семь медальных финалов.

Фристайл: утраченные надежды Украины

Три комплекта наград были разыграны во фристайле. В одной из дисциплин - мужской лыжной акробатике украинцы небезосновательно рассчитывали на медаль.

Однако неприятности начались уже в квалификации, где провалился лидер команды Дмитрий Котовский, а также - Ян Гаврюк и Максим Кузнецов. Единственным отечественным представителем в основном этапе стал Александр Окипнюк. Однако и он занял 10-е место и в суперфинальную топ-6 не пробился.

Золотую медаль здесь получил Ван Синьди из Китая, "серебро" - Ноэ Рот из Швейцарии, а "бронзу" - еще один китаец Ли Тяньма.

Кроме того, во фристайле определили победительницу в женском ски-кроссе. Ею стала Даниэла Майер из Германии, которая опередила Фанни Смит (Швейцария) и Сандру Нестлунд (Швеция).

А в мужском хафпайпе триумфовал американец Алекс Феррейра. Серебряную награду завоевал эстонец Хенри Сильдару, бронзовую - Брэндон Маккай из Канады.

Биатлон: топ-10 Мандзина и "золото" Норвегии

В биатлоне состоялась заключительная мужская гонка - масстарт. В ней Украину представили Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Мандзин провел неплохую гонку и замкнул топ-10. Пидручный оказался на 17-й позиции.

"Золото" - первое в своей карьере здесь получил норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Вторым к финишу пришел его соотечественник Штурла Легрейд. Тройку призеров замкнул титулованный француз Кантен Фийон-Мае.

Конькобежный спорт: очередной триумф Нидерландов

Золотую медаль на дистанции 1500 метров среди женщин завоевала представительница Нидерландов Антуанетта Райпма-Де Йонг. Для спортсменки это первое олимпийское "золото" в карьере и вторая подряд награда на этой дистанции после пекинской "бронзы" 2022 года.

Серебряную награду завоевала норвежка Рагне Виклюнн. Тройку лидеров замкнула Валери Мальте из Канады.

Шорт-трек: дубль Южной Кореи

Два последних комплекта наград разыграли в шорт-треке.

В мужской эстафете историческую победу праздновала сборная Нидерландов в составе Йенса и Мелле ван 'т Ваутов, Тена Бура и Фрисо Эмонса.

Серебряные медали завоевала четверка из Южной Кореи, а бронзовый успех праздновали хозяева льда - итальянцы.

А в женском финале на дистанции 1500 метров доминировали представительницы Южной Кореи: Ким Гиль Йи и Чхве Мин Джон заняли первую и вторую строчки соответственно. "Бронзу" довольно неожиданно забрала Коринна Стоддард из США.

Олимпиада-2026, все призеры 20 февраля:

Фристайл

Лыжная акробатика, мужчины

Ван Синьди (Китай) Ноэ Рот (Швейцария) Ли Тяньма (Китай)

Ски-кросс, женщины

Даниэла Майер (Германия) Фанни Смит (Швейцария) Сандра Нестлунд (Швеция)

Хафпайп, мужчины

Алекс Феррейра (США) Хенри Сильдару (Эстония) Брэндон Маккай (Канада)

Биатлон, масстарт, мужчины

Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) Штурла Легрейд (Норвегия) Кантен Фийон-Мае (Франция)

Конькобежный спорт, женщины, 1500 метров

Антуанетта Райпма-Де Йонг (Нидерланды) Рагне Виклюнн (Норвегия) Валери Мальте (Канада)

Шорт-трек

Мужчины, эстафета

Нидерланды Южная Корея Италия

Женщины, 1500 метров

Ким Гиль Йи (Южная Корея) Чхве Мин Джон (Южная Корея) Коринна Стоддард (США)

Медальный зачет

В командном зачете уверенно лидирует сборная Норвегии, которая 20 февраля получила 17-е "золото" на Играх-2026 и побила собственный рекорд, установленный четыре года назад в Пекине.

На чистое второе место вышли атлеты из США. Третьими идут хозяева Олимпиады - итальянцы.

Топ-10 медального зачета: