Сенсация в последней гонке Олимпиады: украинец ворвался в топ-10 и превзошел лидера

Сборная Украины завершила выступления на Олимпийских играх мужским масстартом. Дебютант соревнований Виталий Мандзин сумел пробиться в первую десятку сильнейших, опередив опытного лидера Дмитрия Пидручного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рпезультат соревнований.

Исторический дебют Мандзина и опыт Пидручного

Программа биатлонных соревнований на Олимпиаде финишировала гонкой с массовым стартом, куда попали 30 элитных атлетов.

Украину в этом престижном старте представляли два биатлониста.

Для капитана команды Дмитрия Пидручного это была вторая подобная гонка на уровне Игр (четыре года назад в Пекине он стал 24-м).

Зато Виталий Мандзин впервые в карьере вышел на олимпийский масстарт, отработав полный перечень дистанций на текущем турнире.

Ход событий на огневых рубежах

Начало гонки оказалось полярным для украинцев. Мандзин отработал первую "лежку" идеально, закрыв все мишени и выйдя на 11-ю позицию.

Пидручный же допустил две ошибки, что отбросило его на 27-е место.

На середине дистанции Виталий продолжал удивлять: безупречная стрельба позволила ему подняться на 7-ю строчку.

Даже два промаха на первой "стойке" не выбили украинца из группы лидеров - из-за массовых ошибок конкурентов он остался 8-м.

Решающей стала последняя стрельба, где Мандзин заработал три круга штрафа, но благодаря высокому темпу вышел на финальный круг 11-м.

Пидручный на тот момент смог подняться на 17-ю позицию.

Итоговые результаты и олимпийский подиум

На финишной прямой Виталию Мандзину удалось отыграть одну позицию и войти в топ-10, что стало его личным рекордом на главных стартах четырехлетия.

Дмитрий Пидручный завершил гонку 17-м, значительно улучшив свой предыдущий олимпийский результат в этой дисциплине.

Золотую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, который продемонстрировал феноменальную точность, закрыв 20 из 20 мишеней.

"Серебро" досталось его соотечественнику Штурли Легрейду, а тройку призеров замкнул француз Кантен Фийон-Мае.

Олимпийские игры. Масстарт (мужчины):

Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) - 39:17.1 (0+0+0+0+0) Штурла Легрейд (Норвегия) - +10.5 (0+0+1+0) Кантен Фийон-Мае (Франция) - +25.6 (1+0+2+1+1)

...