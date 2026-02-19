ua en ru
Драма на финише и прорыв украинцев: результаты исторического старта двоеборцев на Олимпиаде-2026

Четверг 19 февраля 2026 16:01
UA EN RU
Драма на финише и прорыв украинцев: результаты исторического старта двоеборцев на Олимпиаде-2026 Александр Шумбарец (фото: НОК)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины в составе Дмитрия Мазурчука и Александра Шумбарца заняла 12-е место в историческом дебюте командного спринта по лыжному двоеборью на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рпезультат соревнований.

Читайте: Фигурист Марсак: о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады

Неудачный старт на трамплине

На ХХV зимних Олимпийских играх состоялся дебютный розыгрыш медалей в дисциплине командного спринта среди двоеборцев.

Украинский дуэт вошел в историю как первые представители страны в этом виде программы, заняв в итоге 12-е место.

Соревнования традиционно начались с прыжкового раунда на большом трамплине. Показатели обоих атлетов суммировались для формирования временного гандикапа перед лыжными гонками.

Для украинской команды этот этап стал наиболее сложным: Александр Шумбарец прыгнул на 103 метра (66.4 балла), а Дмитрий Мазурчук показал результат 93 метра (63.4 балла).

С суммарным заделом украинцы оказались на последней, 14-й строчке зачета. Дистанция между "сине-желтыми" и лидерами из Германии перед стартом эстафеты составляла 2:36 минуты.

Прорыв в лыжных гонках

Несмотря на существенное отставание, во второй части соревнований украинцам удалось продемонстрировать характер.

Во время лыжной гонки Мазурчук и Шумбарец опередили двух конкурентов, поднявшись на 12-ю позицию.

Финальное отставание Украины от чемпионов составило 6:27.2 минуты.

Драматическая развязка за "золото"

Борьба за титул олимпийских чемпионов продолжалась до последних сантиметров дистанции.

Норвежский атлет Йенс Лурос Офтебро в финишном створе вырвал победу у финна Ээро Хирвонена, опередив соперника всего на 0.5 секунды.

Бронзовые награды достались представителям Австрии.

Для Офтебро этот успех стал особенным - норвежец добыл третью золотую медаль на Играх-2026, закрепив статус одного из главных героев текущей Олимпиады.

Олимпийские игры-2026. Лыжное двоеборье. Командный спринт (мужчины):

  1. Норвегия - 41:18.0

  2. Финляндия - +0.5

  3. Австрия - +22.3

...

  • 12. Украина - +6:27.2

Ранее мы рассказали, как Олег Гандей несмотря на падение вышел в четвертьфинал в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

