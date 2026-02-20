Окипнюк показал невероятный трюк на Олимпиаде-2026: вы не поверите, как он приземлился

Александр Окипнюк представил Украину в финале мужского турнира по лыжной акробатике на зимних Играх-2026. Несмотря на сложнейшую программу и высокие баллы, наш спортсмен остановился в шаге от суперфинала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рпезультат соревнований.

Путь к финалу и первые прыжки

Украинский фристайлист Александр Окипнюк завершил выступления в финальной стадии олимпийских соревнований по лыжной акробатике. 27-летний атлет продемонстрировал высокий уровень подготовки, однако итоговый результат не позволил ему побороться за медали в решающей стадии.

Окипнюк обеспечил себе место в финальной части соревнований уже по итогам первого раунда квалификации.

Его выступление с элементом Back Double Full-Full-Full судьи оценили в 112.67 балла, что позволило украинцу досрочно присоединиться к 11 лучшим акробатам планеты.

В первом финальном раунде Александр нацелился на попадание в шестерку сильнейших (суперфинал).

Для первой попытки он выбрал прыжок Back Double Full-Full-Double Full с коэффициентом сложности 5.000.

Несмотря на определенные трудности во время приземления, техническое исполнение самих элементов позволило ему получить солидные 101.00 балла.

Ва-банк во второй попытке и итоговый результат

Чтобы улучшить свое турнирное положение и опередить конкурентов, во второй попытке украинец пошел на риск, повысив сложность прыжка до 5.100 балла.

Однако реализовать задуманное в полной мере не удалось: из-за ошибки на приземлении Окипнюк получил лишь 92.31 балла.

В итоговом протоколе Александр Окипнюк занял 10-ю позицию. Для украинского лыжника это уже второй опыт выступлений в финалах главного старта четырехлетия.

Напомним, что на предыдущих Олимпийских играх в Пекине-2022 спортсмен продемонстрировал похожий результат, финишировав на девятом месте.