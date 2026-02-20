ua en ru
Норвегия унизила конкурентов на Олимпиаде-2026, превзойдя "вечный" медальный рекорд

Пятница 20 февраля 2026 19:11
Норвегия унизила конкурентов на Олимпиаде-2026, превзойдя "вечный" медальный рекорд Йоханнес Дале-Шевдаль принес своей стране 17-е "золото" (фото: x.com/milanocortina26)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Норвегии официально переписала историю зимних Олимпийских игр. Получив 17-ю золотую медаль, норвежские атлеты установили новый мировой рекорд по количеству побед на одной белой Олимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медальный зачет Игр-2026.

Читайте также: Пидручный высказался о своем будущем после Олимпиады-2026

Падение старого рекорда

Историческую 17-ю золотую награду в копилку сборной принес биатлонист Йоханнес Дале-Шевдаль, который триумфовал в масстарте в пятницу, 20 февраля. Этот результат позволил Норвегии превзойти собственный предыдущий рекорд (16 золотых медалей), установленный на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В целом норвежцы становились призерами в семи различных видах спорта. Наиболее "урожайным" оказался биатлон, где команда завоевала 11 наград разного достоинства. А больше всего золотых медалей "викинги" получили в лыжных гонках - 6.

Феномен Клебо

Отдельную страницу в историю спорта вписал легендарный лыжник Йоханнес Клебо. На Играх в Италии он завоевал уже пять золотых медалей (три личные и две командные).

Теперь в общем активе Клебо 10 золотых олимпийских наград за карьеру.

Всего в активе Норвегии по состоянию на 20 февраля - 37 медалей: 17 золотых, и по 10 - серебряных и бронзовых.

Еще не предел

Впереди в олимпийской программе еще два соревновательных дня, и Норвегия имеет все шансы улучшить свой результат. Главные надежды возлагаются на женский масстарт в биатлоне и финальные лыжные гонки с участием Йоханнеса Клебо.

Сейчас Норвегия уверенно возглавляет общий зачет, опережая ближайших преследователей - США и Италию - на восемь золотых медалей.

Ранее мы рассказали, как украинский лыжный акробат Окипнюк показал невероятный трюк на Олимпиаде-2026.

