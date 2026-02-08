ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Плакала и кричала от боли. Страшное падение Вонн на Олимпиаде: легенду эвакуировали вертолетом

Воскресенье 08 февраля 2026 14:13
UA EN RU
Плакала и кричала от боли. Страшное падение Вонн на Олимпиаде: легенду эвакуировали вертолетом Линдси Вонн (фото: instagram.com/lindseyvonn)
Автор: Андрей Костенко

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн, которая вернулась в большой спорт ради участия в Олимпийских играх-2026, потерпела тяжелое падение во время соревнований по скоростному спуску. Спортсменку пришлось эвакуировать с трассы вертолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Неудачный спуск и жесткое падение

Инцидент произошел в воскресенье, 8 февраля, во время даунхилла. Уже в начале дистанции Вонн задела рукой флажок, потеряла равновесие и на большой скорости упала.

Титулованную спортсменку развернуло и протащило по склону. Самостоятельно подняться она не смогла. Во время трансляции было слышно, как она плакала и кричала от боли.

Соревнования сразу приостановили, а медики оказывали помощь прямо на трассе. Впоследствии было принято решение об эвакуации спортсменки вертолетом.

Плакала и кричала от боли. Страшное падение Вонн на Олимпиаде: легенду эвакуировали вертолетом

Плакала и кричала от боли. Страшное падение Вонн на Олимпиаде: легенду эвакуировали вертолетом

Падение и эвакуация Вонн (скриншот из трансляции)

Возвращение ради Олимпиады

Вонн возобновила карьеру в 2024 году после длительного перерыва, вызванного серией сложных травм, прежде всего проблемами с коленом.

Накануне Игр спортсменка снова получила серьезное повреждение - разрыв крестообразной связки. Несмотря на это, американка мечтала выступить на своей очередной Олимпиаде и вышла на старт.

Однако завершить попытку ей не удалось.

Легендарная карьера

Вонн является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории:

  • олимпийская чемпионка 2010 года
  • трехкратный призер Олимпийских игр
  • двукратная чемпионка мира
  • многократная победительница этапов Кубка мира

Ее возвращение в спорт в 41 год считали настоящим подвигом.

Ранее мы представили полное расписание выступлений украинцев 8 февраля на Олимпиаде-2026.

Также мы сообщили, как сноубордистка Аннамари Данча завершила выступление на своей пятой Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ