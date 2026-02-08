Первая олимпийская гонка в биатлоне: как Украина выступила в смешанной эстафете

На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовали соревнования по биатлону. Первой состоялась смешанная эстафета.

Кто получил первые медали и как выступили отечественные спортсмены - сообщает РБК-Украина .

Перед стартом

Сборная Украины выступала в гонке таким составом: первую часть эстафеты бежали Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, а на женские этапы вышли Елена Городна и Александра Меркушина.

Звание действующих чемпионов Олимпийских игр в смешанной эстафете отстаивала Норвегия, которая с Пекина-2022 полностью изменила состав - все четыре тогдашних победителя завершили карьеру.

Фаворитами гонки на Играх-2026 считались сборные Франции и Италии, которые обменялись "золотом" и "серебром" в двух классических микстах в сезоне Кубка мира.

Как украинцы проходили дистанцию

Открыл гонку капитан мужской сборной Украины Пидручный. Он тяжело преодолел свой этап и передал эстафету Мандзину только с 11-го места.

Тот идеально провел первую стрельбу и существенно улучшил позиции "сине-желтых". На втором этапе Украина была шестой.

Городная была близкой, чтобы стать пятой, однако по итогам этапа опустилась на седьмое место.

Последний этап бежала Меркушина, которая также потеряла одну позицию. Таким образом, Украина завершила первый олимпийский старт на восьмом месте.

Кто победил в гонке

Победу одержала сборная Франции, которая на 25.8 секунды опередила Италию. Третья - Германия (+1:05.3).