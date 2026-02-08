Данча не попала в финал в сноубординге: чего не хватило украинке на ее пятой Олимпиаде

Украинская сноубордистка Аннамари Данча выступила в квалификации параллельного гигантского слалома на зимних Олимпийских играх-2026, однако не смогла преодолеть отбор в стадию 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Единственная представительница Украины

Данча стала единственной украинкой, которая получила лицензию на выступление в параллельном слаломе-гиганте. Путевку на Игры она завоевала благодаря 17-му месту в мировом рейтинге.

В сезоне-2025/26 спортсменка продемонстрировала лучшую форму в карьере - в частности, финишировала четвертой на этапе Кубка мира в Давосе, что стало ее личным рекордом.

Как проходила квалификация

Отбор состоял из двух спусков - на синей и красной трассах. В плей-офф проходили 16 самых быстрых спортсменок по сумме времени.

В первой попытке на синем треке Данча показала результат 49,39 секунды. Это позволило ей расположиться на промежуточной 13-й позиции на своей трассе, однако в общем зачете она была лишь 29-й. От лидера заезда, чешки Эстер Ледецкой, украинка отстала более чем на четыре секунды.

Во втором заезде Аннамари не смогла прибавить в скорости - она преодолела дистанцию за 50 секунд и показала лишь 19-е время.

По сумме двух спусков украинка финишировала 29-й с результатом 1:39,39 минуты, что не позволило ей войти в топ-16 и продолжить борьбу за медали.

Таким образом, выступление в параллельном гигантском слаломе для Данчи завершилось на стадии квалификации.

Как Данча выступала на Олимпиадах

Для 35-летней спортсменки это уже пятая Олимпиада в карьере. Дебютировала она еще в 2010 году в канадском Ванкувере.

Именно на дебютных Играх она единственный раз преодолела квалификацию и показала свой лучший олимпийский результат - 16-е место.

Результаты Данчи на Олимпиадах: