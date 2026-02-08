ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Данча не попала в финал в сноубординге: чего не хватило украинке на ее пятой Олимпиаде

Воскресенье 08 февраля 2026 11:53
UA EN RU
Данча не попала в финал в сноубординге: чего не хватило украинке на ее пятой Олимпиаде Аннамари Данча (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская сноубордистка Аннамари Данча выступила в квалификации параллельного гигантского слалома на зимних Олимпийских играх-2026, однако не смогла преодолеть отбор в стадию 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Единственная представительница Украины

Данча стала единственной украинкой, которая получила лицензию на выступление в параллельном слаломе-гиганте. Путевку на Игры она завоевала благодаря 17-му месту в мировом рейтинге.

В сезоне-2025/26 спортсменка продемонстрировала лучшую форму в карьере - в частности, финишировала четвертой на этапе Кубка мира в Давосе, что стало ее личным рекордом.

Как проходила квалификация

Отбор состоял из двух спусков - на синей и красной трассах. В плей-офф проходили 16 самых быстрых спортсменок по сумме времени.

В первой попытке на синем треке Данча показала результат 49,39 секунды. Это позволило ей расположиться на промежуточной 13-й позиции на своей трассе, однако в общем зачете она была лишь 29-й. От лидера заезда, чешки Эстер Ледецкой, украинка отстала более чем на четыре секунды.

Во втором заезде Аннамари не смогла прибавить в скорости - она преодолела дистанцию за 50 секунд и показала лишь 19-е время.

По сумме двух спусков украинка финишировала 29-й с результатом 1:39,39 минуты, что не позволило ей войти в топ-16 и продолжить борьбу за медали.

Таким образом, выступление в параллельном гигантском слаломе для Данчи завершилось на стадии квалификации.

Как Данча выступала на Олимпиадах

Для 35-летней спортсменки это уже пятая Олимпиада в карьере. Дебютировала она еще в 2010 году в канадском Ванкувере.

Именно на дебютных Играх она единственный раз преодолела квалификацию и показала свой лучший олимпийский результат - 16-е место.

Результаты Данчи на Олимпиадах:

  • Ванкувер-2010 - 16-е место
  • Сочи-2014 - 21-е
  • Пхенчхан-2018 - 28-е
  • Пекин-2022 - 26-е
  • Милан-2026 - 29-е

Ранее мы представили полное расписание выступлений украинцев 8 февраля на Олимпиаде-2026.

Также читайте о выходе сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ