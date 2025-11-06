Алексей Суровцев озвучил свою позицию о русском языке в Украине

Популярный актер, хореограф, зоозащитник и волонтер Алексей Суровцев, который получил известность по ролям в сериалах "Слід" и "КОД", высказался про языковой вопрос.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что Суровцев думает про использование русского языка украинцами

Языковой вопрос в Украине по-прежнему вызывает активные дискуссии в обществе, в том числе как убедить людей перестать потреблять контент на русском.

"Я считаю, что вы не убедите. Если человек не готов это воспринимать, он это никогда не изменит", - отметил Алексей.

Актер подчеркнул, что принудительные меры не работают.

"Нужно показывать своим примером, как это красиво звучит, что есть действительно классные стихи, песни. За публичными людьми идут многие люди. Заставлять не надо", - сказал актер.

Он добавил, что сам когда-то сталкивался с попытками принудительного перехода на украинский и отвечал на это достаточно резко.

"Когда меня заставляли перейти на украинский, я говорил: "Идите к черту, извините", - честно признался Суровцев.

По его словам, большинство людей будут сопротивляться, и переход на украинский язык возможен только по желанию.

"Принудительно мы не должны это делать", - отметил волонтер.

Актер также подчеркнул, что говорить на русском "не комильфо", но поливать кого-либо грязью из-за языка неправильно.

"Неужели недостаточно того, что люди умирают? Мне достаточно, чтобы понять, что я не хочу слушать русский язык в переводе, дубляже, песнях. Не потому, что меня там затравили. Вы же понимаете, что русские убивают не из-за украинского языка? Это просто повод. Просто эта страна убивает наших людей!" - подчеркнул он.

Суровцев призвал к личному примеру и уважению к выбору каждого, отметив, что язык - это важная часть культуры, но не повод для принуждения.

Алексей Суровцев высказался про русский язык в Украине (фото: пресс-служба)