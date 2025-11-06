ua en ru
Суровцев честно сказал, что думает о "Холостяке" с Тереном, Цымбалюке и "Танцях з зірками"

Четверг 06 ноября 2025 09:40
Суровцев честно сказал, что думает о "Холостяке" с Тереном, Цымбалюке и "Танцях з зірками" Алексей Суровцев высказался о развлекательных шоу во время войны (фото: пресс-служба)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский актер и зоозащитник Алексей Суровцев поделился отношением к развлекательным проектам во время войны, в частности прокомментировал собственный опыт и звездных коллег.

В интервью РБК-Украина Суровцев честно сказал, что думает о Тарасе Цымбалюке, "Холостяке" с Александром Тереном, а также о возможности возвращения "Танців з зірками".

Что сказал Суровцев о развлекательных проектах во время войны

"Многие люди говорят, что развлекательный контент не нужен, но посмотрите на рейтинги. Люди смотрят. Считаю, что он нужен, ведь и так много боли, напряжения", - поделился он.

Комментируя возможность возвращения "Танців з зірками", экс-участник 8 сезона проекта отметил необходимость учитывать современные реалии.

"Если мы все будем напрягаться, не отдыхать мозгами, то что это будет? Почему нет? Пусть сделают с военными, пусть сделают с людьми с инвалидностью. Такие реалии нашего настоящего", - сказал Алексей.

"Если "Танці з зірками" смогут сейчас заинтересовать людей... Честно говоря, они уже давно перестали быть танцами. Это шоу не о танцах уже очень давно", - добавил он.

Суровцев честно сказал, что думает о &quot;Холостяке&quot; с Тереном, Цымбалюке и &quot;Танцях з зірками&quot;Суровцев о развлекательных проектах (фото: пресс-служба)

Что думает о "Холостяке" с Тереном и Цымбалюке

По мнению актера, который получил опыт в проектах "Звана вечеря", "Мастер Шеф" и "Містичні історії", сезон "Холостяка" с Тереном оказался неудачным.

"С Тереном, мне кажется, провалился. Непонятно почему. Наверное, человек, кроме того, что имеет героические поступки, должен быть готов к какой-то медийности, чтобы людям было интересно на это смотреть", - отметил он.

Цымбалюка же актер считает одним из тех, кто сегодня вдохновляет.

"Самый успешный актер среди моих знакомых - Тарас. Меня вдохновляет то, как он работает над ролями, как много над собой работает. Молодец", - сказал он.

Суровцев честно сказал, что думает о &quot;Холостяке&quot; с Тереном, Цымбалюке и &quot;Танцях з зірками&quot;Цымбалюк и Терен (коллаж: РБК-Украина)

Суровцев также рассказал о своем опыте в развлекательных телепроектах. Он отметил, что участие стало для него возможностью напомнить о себе зрителям.

"Чем больше ты показываешь себя, будучи собой, тем больше тебя могут узнавать, тем больше могут в тебя влюбиться, заинтересоваться тобой. В некоторых было некомфортно сниматься, а в некоторых - классно", - поделился он.

Напомним, Алексей Суровцев родом из Днепра. Он прославился участием в сериалах "Слід" и "КОД".

Свою карьеру начинал как танцор, а впоследствии начал сниматься в сериалах. Хотя в фильмографии звезды преимущественно роли брутальных персонажей, сам он мечтает сыграть романтического или исторического персонажа.

Во время полномасштабной войны активно занимается спасением животных, даже открыл приют для котов и зоомагазин.

