Леся Никитюк показала "модные" образы для Нацотбора: что нашла в мамином шкафу
Телеведущая Леся Никитюк с юмором готовится к ведению Национального отбора на "Евровидение-2026". Звезда показала "модные" образы из маминого шкафа, которые могла бы надеть на важное событие.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей.
Никитюк нашла "модные" наряды для Нацотбора
В новом посте телезвезда призналась, что сейчас находится в Хмельницком. Все ее сценические костюмы остались в Киеве, поэтому пришлось импровизировать и искать наряды для отбора на "Евровидение" в мамином шкафу.
"Друзья, давно ничего такого серьезного не вела, а тут Нацотбор на "Евровидение-2026". В мамином шкафу всегда найдется несколько смелых образов на важное событие. Скажите, что-то из этого подойдет?" - поинтересовалась Леся.
Никитюк пошутила о нарядах для Нацотбора (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Также она обратилась к соведущему Тимуру Мирошниченко.
"А ты в чем будешь? Что там у тебя в батином шкафу?" - добавила Леся.
Очевидно, что показанные образы - лишь шутка, а настоящие примерки еще впереди. Сам Тимур пообещал быть в костюме.
"Буду в том, что на фото", - лаконично ответил он.
Как отреагировали в сети
Публикация быстро собрала тысячи лайков и комментариев. Подписчики и коллеги оценили юмор звезды и тоже отправились копаться "в мамином шкафу".
Что известно о новом составе ведущих Нацотбора
Напомним, Никитюк впервые будет вести отбор на "Евровидение" вместе с неизменным голосом конкурса Тимуром Мирошниченко. Телеведущие будут работать как совместно в кадре, так из разных локаций концерта.
Предшоу будет вести Анна Тульева, которая ранее вела видеоблог "Євробачення Україна". Она также будет работать в зоне еврофанов.
Представителя от Украины определят по итогам голосования жюри и зрителей во время финала 7 февраля.
.
Вас также может заинтересовать:
- Все песни участников-финалистов Нацотбора-2026
- В чем секрет композиции Jerry Heil для "Евровидения"
- Финалистка Нацотбора прокомментировала обвинения в сотрудничестве с россиянином.