ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Леся Никитюк показала "модные" образы для Нацотбора: что нашла в мамином шкафу

Воскресенье 25 января 2026 08:01
UA EN RU
Леся Никитюк показала "модные" образы для Нацотбора: что нашла в мамином шкафу Леся Никитюк с юмором готовится к Нацотбору (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Телеведущая Леся Никитюк с юмором готовится к ведению Национального отбора на "Евровидение-2026". Звезда показала "модные" образы из маминого шкафа, которые могла бы надеть на важное событие.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей.

Никитюк нашла "модные" наряды для Нацотбора

В новом посте телезвезда призналась, что сейчас находится в Хмельницком. Все ее сценические костюмы остались в Киеве, поэтому пришлось импровизировать и искать наряды для отбора на "Евровидение" в мамином шкафу.

"Друзья, давно ничего такого серьезного не вела, а тут Нацотбор на "Евровидение-2026". В мамином шкафу всегда найдется несколько смелых образов на важное событие. Скажите, что-то из этого подойдет?" - поинтересовалась Леся.

Леся Никитюк показала &quot;модные&quot; образы для Нацотбора: что нашла в мамином шкафуНикитюк пошутила о нарядах для Нацотбора (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также она обратилась к соведущему Тимуру Мирошниченко.

"А ты в чем будешь? Что там у тебя в батином шкафу?" - добавила Леся.

Очевидно, что показанные образы - лишь шутка, а настоящие примерки еще впереди. Сам Тимур пообещал быть в костюме.

"Буду в том, что на фото", - лаконично ответил он.

"Модные" образы Никитюк для Нацотбора (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как отреагировали в сети

Публикация быстро собрала тысячи лайков и комментариев. Подписчики и коллеги оценили юмор звезды и тоже отправились копаться "в мамином шкафу".

Реакция сети на шуточные образы Никитюк (скриншоты)

Что известно о новом составе ведущих Нацотбора

Напомним, Никитюк впервые будет вести отбор на "Евровидение" вместе с неизменным голосом конкурса Тимуром Мирошниченко. Телеведущие будут работать как совместно в кадре, так из разных локаций концерта.

Предшоу будет вести Анна Тульева, которая ранее вела видеоблог "Євробачення Україна". Она также будет работать в зоне еврофанов.

Представителя от Украины определят по итогам голосования жюри и зрителей во время финала 7 февраля.

.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Леся Никитюк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов