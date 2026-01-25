Леся Никитюк показала "модные" образы для Нацотбора: что нашла в мамином шкафу

Телеведущая Леся Никитюк с юмором готовится к ведению Национального отбора на "Евровидение-2026". Звезда показала "модные" образы из маминого шкафа, которые могла бы надеть на важное событие.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей.

Никитюк нашла "модные" наряды для Нацотбора

В новом посте телезвезда призналась, что сейчас находится в Хмельницком. Все ее сценические костюмы остались в Киеве, поэтому пришлось импровизировать и искать наряды для отбора на "Евровидение" в мамином шкафу.

"Друзья, давно ничего такого серьезного не вела, а тут Нацотбор на "Евровидение-2026". В мамином шкафу всегда найдется несколько смелых образов на важное событие. Скажите, что-то из этого подойдет?" - поинтересовалась Леся.

Никитюк пошутила о нарядах для Нацотбора (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также она обратилась к соведущему Тимуру Мирошниченко.

"А ты в чем будешь? Что там у тебя в батином шкафу?" - добавила Леся.

Очевидно, что показанные образы - лишь шутка, а настоящие примерки еще впереди. Сам Тимур пообещал быть в костюме.

"Буду в том, что на фото", - лаконично ответил он.

"Модные" образы Никитюк для Нацотбора (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как отреагировали в сети

Публикация быстро собрала тысячи лайков и комментариев. Подписчики и коллеги оценили юмор звезды и тоже отправились копаться "в мамином шкафу".

Реакция сети на шуточные образы Никитюк (скриншоты)

Что известно о новом составе ведущих Нацотбора

Напомним, Никитюк впервые будет вести отбор на "Евровидение" вместе с неизменным голосом конкурса Тимуром Мирошниченко. Телеведущие будут работать как совместно в кадре, так из разных локаций концерта.

Предшоу будет вести Анна Тульева, которая ранее вела видеоблог "Євробачення Україна". Она также будет работать в зоне еврофанов.

Представителя от Украины определят по итогам голосования жюри и зрителей во время финала 7 февраля.

