KHAYAT сделал резкое заявление об участии в "Евровидении": "Торговать музыкой нельзя"

Вторник 27 января 2026 14:10
UA EN RU
KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец KHAYAT рассказал, при каком условии не согласился бы представлять Украину на "Евровидении".

Своими мыслями он поделился в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Артист подчеркнул, что для него принципиально важно выходить на сцену именно с собственной музыкой и собственным творческим высказыванием.

По его словам, участие в "Евровидении" с песней другого автора для него не имеет смысла.

"Это невозможно. Я пришел потому, что у меня есть эта песня. Именно ради этой песни", - сказал KHAYAT.

Певец объяснил, что не видит для себя ценности в конкурсе без возможности показать музыку, которая отражает его собственный стиль и позицию.

KHAYAT сделал резкое заявление об участии в &quot;Евровидении&quot;: &quot;Торговать музыкой нельзя&quot;KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

"Просто не могу обличать себя. И не вижу смысла "Евровидения" для себя без этой песни, без музыки, которую я хочу показывать там", - отметил артист.

Исполнитель также подчеркнул, что не воспринимает других участников в соревновательном контексте и не оценивает конкурс как борьбу между артистами.

"Я не рассматриваю их как конкурентов. Я не рассматриваю плоскость конкурентов", - подчеркнул певец.

По его словам, музыка должна нести эмоцию и содержание, а не превращаться в товар.

"Потому что музыка должна вызывать у людей чувство очищения, исцеления, раздражения, гнева, любви. Но она не должна превращаться в рынок, на базар. Торговать музыкой нельзя", - заявил KHAYAT.

KHAYAT сделал резкое заявление об участии в &quot;Евровидении&quot;: &quot;Торговать музыкой нельзя&quot;KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

Именно поэтому финалист Нацотбора отметил, что видит свое возможное участие в "Евровидении" исключительно в собственном творческом формате.

