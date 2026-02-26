Нокаутированный Усиком Дюбуа пошел на конфликт с новым чемпионом: скандальная битва взглядов (видео)

В Лондоне состоялась первая официальная пресс-конференция, посвященная мегафайту в супертяжелом весе между действующим чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли и бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Во время первой встречи лицом к лицу боксеры устроили напряженную дуэль взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing .

Напряженная дуэль

Британские тяжеловесы встретились на сцене, чтобы официально анонсировать свой поединок. Битва взглядов оказалась длительной и эмоционально напряженной. Первым зрительный контакт разорвал Дюбуа, отвернувшись к публике. Напомним, что Даниэль не выдерживал и пасовал первым и во время аналогичных дуэлей с Александром Усиком.

После дуэли взглядов Уордли протянул сопернику кулак в знак спортивного уважения и готовности к бою, однако Даниэль проигнорировал этот жест и отказался пожать руку чемпиону.

Путь к чемпионскому бою

Предстоящий поединок имеет особый подтекст из-за "тени" украинского чемпиона Александра Усика.

Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) получил полноценный титул WBO без боя. Это произошло после того, как Усик отказался от пояса, а Фабио, имея статус "временного" чемпиона после победы над Джозефом Паркером, был повышен в классе. Для него это будет первая защита титула.

Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) стремится вернуться на вершину после болезненного поражения. Летом 2025 года он потерял свой пояс IBF, проиграв нокаутом в реванше Александру Усику.

Дата и место проведения

Бой между британскими тяжеловесами за титул чемпиона мира по версии WBO состоится 9 мая 2026 года. Местом проведения грандиозного шоу выбрана новая арена Co-Op Live в Манчестере.