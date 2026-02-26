Нокаутований Усиком Дюбуа пішов на конфлікт із новим чемпіоном: скандальна битва поглядів (відео)

У Лондоні відбулася перша офіційна прес-конференція, присвячена мегафайту у надважкій вазі між чинним чемпіоном світу за версією WBO Фабіо Вордлі та колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Під час першої зустрічі віч-на-віч боксери влаштували напружену дуель поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing .

Напружена дуель

Британські важковаговики зустрілися на сцені, щоб офіційно анонсувати свій поєдинок. Битва поглядів виявилася тривалою та емоційно напруженою. Першим зоровий контакт розірвав Дюбуа, відвернувшись до публіки. Нагадаємо, що Даніель не витримував та пасував першим і під час аналогічних дуелей з Олександром Усиком.

Після дуелі поглядів Вордлі простягнув супернику кулак на знак спортивної поваги та готовності до бою, проте Даніель проігнорував цей жест і відмовився потиснути руку чемпіону.

Шлях до чемпіонського бою

Майбутній поєдинок має особливий підтекст через "тінь" українського чемпіона Олександра Усика.

Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) отримав повноцінний титул WBO без бою. Це сталося після того, як Усик відмовився від пояса, а Фабіо, маючи статус "тимчасового" чемпіона після перемоги над Джозефом Паркером, був підвищений у класі. Для нього це буде перший захист титулу.

Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) прагне повернутися на вершину після болючої поразки. Влітку 2025 року він втратив свій пояс IBF, програвши нокаутом у реванші Олександру Усику.

Дата та місце проведення

Бій між британськими важковаговиками за титул чемпіона світу за версією WBO відбудеться 9 травня 2026 року. Місцем проведення грандіозного шоу обрано нову арену Co-Op Live у Манчестері.